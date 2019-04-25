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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Может ли закон о языке спровоцировать протесты: объяснение эксперта

      144 Читати новину українською
      Верховная Рада приняла закон о языке
      Верховная Рада приняла закон о языке / Фото из открытых источников

      Поводов для протестов в связи с принятием закона о языке нет. В частности, среди тех украинцев, которые больше говорят на русском языке. Репутационно все, что связано с русской культурой, в Украине ассоциируется с российской агрессией.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Закон о языке довольно мягкий. Его реализация растянута во времени. Закон больше ориентирован на молодежь и школьников, на стимулирование изучения языка и его популяризацию. Закон не ломает гражданина, не создает какого-либо дискомфорта. Сейчас время для украинизации,
      – убежден Владимир Цыбулько.

      Политолог отмечает, – истерия вокруг закона о языке поднялась только из-за президентских выборов. Считалось, что его принятие улучшит позиции Петра Порошенко. Оппоблок бросился уничтожать закон и сильно эксплуатировал тему языка как способ мобилизации своих избирателей. Бойко получил более 10% голосов избирателей именно из-за противостояния в парламенте.

      Выборы закончились, и мобилизационная кампания вокруг закона о языке тоже будет утихать. На осенних парламентских выборах, скорее, будет главным не языковой, а фактор безопасности и экономический фактор,
      – отметил Цыбулько.

      Что известно о законе о языке?
      25 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 депутатов, 25 не голосовали, 7 воздержались от голосования.

      Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации. Согласно закону, все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины, должны владеть украинским языком. Среди должностных лиц на украинском свободно должны говорить президент, председатель парламента и его заместители, премьер-министр и вице-премьеры, главы министерств и всех государственных учреждений, депутаты, госслужащие, должностные лица органов местной власти, судьи и адвокаты, преподаватели и медработники .

      закон про мову

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Украинский язык Протесты Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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