Чи може закон про мову спровокувати протести: пояснення експерта

Приводів для протестів у зв’язку з ухваленням закону про мову немає. Зокрема, серед тих українців, що більше говорять російською мовою. Репутаційно все, що пов’язано з російською культурою, в Україні асоціюється з російською агресією.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Володимир Цибулько.

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Закон про мову доволі лагідний. Його реалізація розтягнута в часі. Закон більше орієнтований на молодь і школярів, на стимулювання вивчення мови і її популяризацію. Закон не ламає громадянина, не створює якогось дискомфорту. Зараз час для українізації,

– переконаний Володимир Цибулько.

Політолог зауважує, – істерія навколо закону про мову піднялася тільки через президентські вибори. Вважалося, що його ухвалення покращить позиції Петра Порошенка. Опоблок кинувся нищити закон і надзвичайно експлуатував тему мови як спосіб мобілізації своїх виборців. Бойко отримав понад 10% голосів виборців саме через протистояння в парламенті.

Вибори закінчилися, і мобілізаційна кампанія навколо закону про мову теж стихатиме. На осінніх парламентських виборах, швидше, буде головним не мовний, а безпековий і економічний фактор,

– зазначив Цибулько.

Що відомо про закон про мову?25 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів. Проти проголосували 38 депутатів, 25 не голосували, 7 утримались від голосування.



Закон змінює мовну політику та умови її реалізації. Згідно закону, всі громадяни України та ті, хто хоче стати громадянином України, повинні володіти українською мовою. Серед посадовців українською вільно мають розмовляти президент, голова парламенту та його заступники, прем’єр-міністр та віце-прем’єри, голови міністерств та усіх державних установ, депутати, держслужбовці, посадові особи органів місцевої влади, судді та адвокати, викладачі та медпрацівники.