Может всем раздать пи*ды: Шнуров ярко высмеял курьезное заявление Путина
Владимир Путин выступил с курьезным заявлением о том, что Россия наращивает собственное вооружение, но не будет им никому угрожать, потому что хочет разоружения. Слова российского президента высмеял музыкант Сергей Шнуров, который заявил, что "Путин может раздать всем пи*ды, но пока не будет".
Лидер группы "Ленинград" опубликовал на своей странице в инстаграме целый стих, посвященный неоднозначному заявлению Путина.
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Приводим фрагмент из стихотворения Сергея Шнурова:
На себя рванул бразды
Власти не убудет.
Может всем раздать пи*ды,
Но пока не будет.
Что именно сказал Путин?
Российский президент Путин похвастался развитием современного российского вооружения. В то же время он заверил, что это не является причиной для того, чтобы его государство кому-то угрожало. Мол, россияне наращивают военный потенциал для того, чтобы стимулировать глобальные процессы разоружения.