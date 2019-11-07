Може всім роздати пі*ди: Шнуров яскраво висміяв курйозну заяву Путіна

Володимир Путін виступив з курйозною заявою про те, що Росія нарощує власне озброєння, але не буде ним нікому погрожувати, бо хоче роззброєння. Слова російського президента висміяв музикант Сергій Шнуров, який заявив, що "Путін може роздати усім пі*ди, але поки що не буде".