Може всім роздати пі*ди: Шнуров яскраво висміяв курйозну заяву Путіна
Володимир Путін виступив з курйозною заявою про те, що Росія нарощує власне озброєння, але не буде ним нікому погрожувати, бо хоче роззброєння. Слова російського президента висміяв музикант Сергій Шнуров, який заявив, що "Путін може роздати усім пі*ди, але поки що не буде".
Лідер гурту "Ленінград" опублікував на своїй сторінці в інстаграмі цілий вірш, присвячений неоднозначній заяві Путіна.
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Наводимо фрагмент з вірша Сергія Шнурова (мовою оригіналу):
На себя рванул бразды
Власти не убудет.
Может всем раздать пи*ды,
Но пока не будет.
Що саме сказав Путін?Російський президент Путін похвалився розвитком сучасного російського озброєння. Водночас він запевнив, що це не є причиною для того, щоб його держава комусь погрожувала. Мовляв, росіяни нарощують військовий потенціал для того, щоб стимулювати глобальні процеси роззброєння.