Жители оккупированных территорий имеют право на финансовые выплаты. Такое заявление "слуга народа" сделал в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Камельчук: Это одна из международных норм

Ведущий программы отметил, что часть людей все же будет брать украинские деньги и поддерживать пророссийских боевиков. Он задал вопрос – каким способом сделать так, чтобы эти деньги поступали людям с проукраинской позицией.

Я не знаю. Можете устроить какой-то экзамен при идентификации личности на знание украинской истории,

– ответил Камельчук.

Он подчеркнул, что нет способа отказаться от социальных выплат по международным стандартам: "Потому что это – одна из норм, которую подписали в минских соглашениях".

Напомним! В 2020 году Камельчук уже заявлял, что государство якобы обязано платить пенсию всем украинцам, где бы они ни жили.

"Слуга" считает, что жители Донбасса имеют право не пенсию

"Слуга народа" считает, что жители временно оккупированных территорий не лишались гражданства, поэтому они имеют право на пенсию.

Он объяснил, что те, кто приезжал из оккупированного Донбасса до ближайших мест, где нужно было себя идентифицировать, например, в банке, они подтверждали свое право и дальше получали на свои карточки деньги и снимали их в банке Днепра или других городов поблизости.

"Я не выступаю за то, что тем, кто встал рядом с боевиками, которые стреляют по украинцам, им выплачивать какие-то деньги. Есть украинцы, которые будут оставаться украинцами и заслужили право по закону", – сказал Камельчук.

Полное интервью с Юрием Камельчуком в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

Пенсии для жителей оккупированного Донбасса: что известно

​В ноябре 2021 года правительство утвердило план погашения задолженности по выплате пенсии на временно оккупированных восточных областях Украины.

Для того, чтобы такой шаг реализовать, нужно привлечь 6,1 миллиарда гривен.

По состоянию на июнь 2021 года жители оккупированных Донецкой и Луганской областей не получили 90 миллиардов гривен.

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