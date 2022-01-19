Жителі окупованих територій мають право на фінансові виплати. Таку заяву "слуга народу" зробив в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.

Зверніть увагу Уряд запевнив, що мінімальну пенсію для українців віком 70+ таки піднімуть до 3 тисяч гривень

Камельчук: Це одна із міжнародних норм

Ведучий програми зауважив, що частина людей все ж братиме українські гроші і підтримуватиме проросійських бойовиків. Він поставив запитання – яким способом зробити так, що ці гроші надходили людям із проукраїнською позицією.

Я не знаю. Можете влаштувати якийсь екзамен під час ідентифікації особи на знання української історії,

– відповів Камельчук.

Він наголосив, що немає способу відмовитися від соціальних виплат за міжнародними стандартами: "Тому що це – одна із норм, яку підписали в мінських угодах".

Нагадаємо! У 2020 році Камельчук вже заявляв, що держава нібито зобов'язана сплачувати пенсію всім українцям, де б вони не жили.

"Слуга" вважає, що жителі Донбасу мають право не пенсію

"Слуга народу" вважає, що жителі тимчасово окупованих територій не позбувались громадянства, тому вони мають право на пенсію.

Він пояснив, що ті, хто приїжджав з окупованого Донбасу до найближчих місць, де потрібно було себе ідентифікувати, наприклад, в банку, вони підтверджували своє право і далі отримували на свої картки гроші та знімали їх у банку Дніпра чи інших міст поблизу.

"Я не виступаю за те, що тим, хто постав поруч із бойовиками, які стріляють по українцях, їм виплачувати якісь гроші. Є українці, які залишатимуться українцями і заслужили право за законом", – сказав Камельчук.

Повне інтерв'ю з Юрієм Камельчуком у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

Пенсії для жителів окупованого Донбасу: що відомо

У листопаді 2021 року уряд затвердив план погашення заборгованості з виплати пенсії на тимчасово окупованих східних областях України.

Для того, щоб такий крок реалізувати, потрібно залучити 6,1 мільярда гривень.

Станом на червень 2021 року жителі окупованих Донецької та Луганської областей не отримали 90 мільярдів гривень.

Варто переглянути – Інтерв'ю з Сергієм Марченком про пенсії: дивіться відео