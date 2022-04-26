Можно использовать как для защиты, так и для наступления: особенности Gepard, которые передаст Германия

Позиция Германии по поводу поставки оружия в Украину сдвинулась с мертвой точки. Сейчас там анонсировали, что готовы передать украинской армии зенитные самоходные установки Gepard.

Об особенностях такого оружия рассказал в эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что производит Gepard одно из крупнейших оборонных концернов и предприятий в Германии – Rheinmetall.

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Защита и нападение

По его словам, предприятие предоставило ряд позиций того, что они готовы отправить в Украину. В частности, это зенитные самоходные установки Gepard, танки Leopard и бронемашины.

Что касается Gepard. Такую самоходную установку можно использовать как для защиты, так и для наступления,

– отметил Мусиенко.

Как рассказал эксперт, на такой установке есть две 35 миллиметровые скорострельные пушки. В боекомплект входят 640 снарядов с радиусом действия до 4 километров для поражения воздушных целей и 40 бронебойных снарядов, предназначенных для стрельбы по наземным целям.

От чего будет защищать

Мусиенко объяснил, что на передовой такая самоходная установка будет хорошо защищать наши войска от штурмовой авиации врага, которая, как правило, летит на низких высотах (3 – 4 километра). По его словам, это могут быть военные вертолеты или военные штурмовые самолеты.

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Он также добавил, что некоторые армии НАТО используют Gepard в сочетании со Stinger или другими переносными зенитно-ракетными комплексами. Так первые способны контролировать воздушное пространство и с помощью вторых поражать несколько целей.

Мусиенко рассказал об особенностях Gepard, которые передаст Германия: смотрите видео