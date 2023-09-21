Мэр Львова подчеркнул, что кому-то это может показаться немного смешным. В то же время людям нужно объяснить.

Обратите внимание Германия передала Украине две установки Patriot: Свитан сказал, как это усилит ПВО

Львовский городской совет, и я лично не имеем юридического права покупать оружие. Это означает, что такая закупка не может быть произведена. Никак. Нет таких механизмов, которые позволили бы нам приобрести завтра Patriot,

– заявил Садовый.

Он добавил, что Америка не сможет продать Львову ракеты, а город не сможет их принять. И речь здесь не о цене. Садовый подчеркнул, что он понимает, что всем хочется простых решений. В то же время их нет. Украинцы живут в войне, и нужно быть мудрыми и честными.

"Я верю, что "петриоты" скоро будут во Львове, но обещать такого я не имею права", – подытожил мэр.

Что известно о последней масштабной атаке на Львов