Мэр Львова подчеркнул, что кому-то это может показаться немного смешным. В то же время людям нужно объяснить.
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Львовский городской совет, и я лично не имеем юридического права покупать оружие. Это означает, что такая закупка не может быть произведена. Никак. Нет таких механизмов, которые позволили бы нам приобрести завтра Patriot,
– заявил Садовый.
Он добавил, что Америка не сможет продать Львову ракеты, а город не сможет их принять. И речь здесь не о цене. Садовый подчеркнул, что он понимает, что всем хочется простых решений. В то же время их нет. Украинцы живут в войне, и нужно быть мудрыми и честными.
"Я верю, что "петриоты" скоро будут во Львове, но обещать такого я не имею права", – подытожил мэр.
Что известно о последней масштабной атаке на Львов
- Российские оккупанты атаковали Львов в ночь на 19 сентября. Враг уничтожил 3 складских помещения. В частности, локацию, где сохраняли гуманитарную помощь благотворительной миссии КАРИТАС-СПЕС. Мэр подчеркнул, что ущерб от этой атаки на Львов оценивается в сотни миллионов. В целом это "один из самых масштабных пожаров с точки зрения разрушения материальных ценностей".
- Атака унесла жизни одного человека. Погибший – 32-летний Петр Бурбан. Он с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину от российских оккупантов как доброволец.