Мер Львова наголосив, що комусь це може здатися трохи смішним. Водночас людям необхідно пояснити.
Зверніть увагу Німеччина передала Україні дві установки Patriot: Світан сказав, як це підсилить нашу ППО
Львівська міська рада, і я особисто не маємо юридичного права купувати зброю. Це означає, що така закупівля не може бути здійснена. Ніяк. Немає таких механізмів, які б дозволили нам придбати завтра Patriot,
– заявив Садовий.
Він додав, що Америка не зможе продати Львову ракети, а місто не зможе їх прийняти. І мовиться тут не про ціну. Садовий наголосив: він розуміє, що всім хочеться простих рішень. Водночас їх немає. Українці живуть у війні, й треба бути мудрими та чесними.
"Я вірю, що "петріоти" скоро будуть у Львові, але обіцяти такого я не маю права", – підсумував мер.
Що відомо про останню масштабну атаку на Львів
- Російські окупанти атакували Львів у ніч на 19 вересня. Ворог знищив 3 складські приміщення. Зокрема, локацію, де зберігали гуманітарну допомогу благодійної місії КАРІТАС-СПЕС. Мер наголосив, що збитки від цієї атаки на Львів оцінюють у сотні мільйонів. Загалом це "одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації матеріальних цінностей".
- Атака забрала життя однієї людини. Загиблий – 32-річний Петро Бурбан. Він з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від російських окупантів як доброволець.