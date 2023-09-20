Глава Львівської обласної адміністрації Максим Козицький пояснював, що його знайшли під завалами вже без ознак життя під час гасіння пожежі. Андрій Садовий розповів, що це був перший робочий день загиблого чоловіка.

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Росія вбила батька трьох дітей, який прослужив добровольцем півтора року

Андрій Садовий написав, що за кожною смертю стоїть історія людини.

Вчора (19 вересня – 24 Канал) внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі… Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей,

– розповів мер Львова.

За словами Садового, Петро Бурбан народився та виріс у Львові. Він з початку повномасштабної війни Росії проти України пішов добровольцем на війну.

"Прослужив півтора року. Нещодавно повернувся з війни до сім'ї… 2 тижні він шукав роботу і вчора (19 вересня – 24 Канал) був його перший робочий день. Перший і останній", – написав Садовий.

На жаль, російський "Шахед" забрав життя молодого сина, чоловіка та батька.

"Це жахлива реальність. Щирі співчуття рідним!" – сказав міський голова Львова.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого Петра Бурбана.



Росія вбила 32-річного Петра Бурбана, військового, чоловіка та батька 3 дітей / Фото з телеграму Андрія Садового

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