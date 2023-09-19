Росіяни поцілили по складах з гуманітарною допомогою у Львові. Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів у ефірі телемарафону, що йому доволі тяжко сказати, куди саме цілились російські окупанти, пише 24 Канал.

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Козицький розповів про атаку на Львівщину

Максим Козицький повідомив, що росіяни прямо влучили в комерційних об'єкт. Зокрема, на місці влучання розміщені складські приміщення, які використовували люди в повсякденному житті.

За словами глави ОВА, там знаходилась плитка, сантехніка, а також, на жаль, гуманітарна допомога, яка належала одній з організацій, в тому числі й "Карітасу".

Жодних військових об'єктів поруч немає. Тому ворог напевне намагається бити по об'єктах не військових. У тому числі у місті Львові,

– заявив Максим Козицький.

Він додав, що внаслідок гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло загиблого. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що загиблий чоловік, якого знайшли під завалами був працівником складу.

Ще двоє людей зазнали поранень – 26-річного працівника складу витягнули з-під завалів з відкритим переломом ноги. Його госпіталізували до лікарні. Окрім того, по допомогу звернулись ще декілька людей.

Коротко про атаку на Львівщину