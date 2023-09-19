Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі, розгорнутий спеціальний штаб.

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Окупанти знищують гуманітарні склади

Росіяни вдарили по складах, які місцеві підприємці використовували для зберігання своєї продукції і яку відправляли для допомоги по усій Україні. Зокрема, там розміщувалася і гуманітарна допомога, яка тільки-но надійшла до благодійної організації "Карітас". Вона допомагає внутрішньо переміщеним особам та усім, хто постраждав від російської агресії.

Як раз йшла допомога: теплі речі, одяг, взуття, генератори, продукти харчування. Оце все уразили російські дрони. Жодної мілітарної продукції тут ніколи не було узагалі. Тобто атака йде на гуманітарні вантажі,

– відзначив Андрій Садовий.

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За словами міського голови Львова, загорання охопило біля 10 тисяч квадратних метрів території. Попередньо збитки оцінюються у сотні мільйонів. Серед постраждалих – 26-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Іншим надана медична допомога на місці.

"Це шок для підприємців, "Карітасу" – тільки прийшла гуманітарна допомога, теплі речі до зими. Все це горить. Пожежники герої, але це трагедія", – наголосив мер.

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