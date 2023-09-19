Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. В настоящее время идет ликвидация последствий пожара, развернут специальный штаб.

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Оккупанты уничтожают гуманитарные склады

Россияне ударили по складам, которые местные предприниматели использовали для хранения своей продукции и которую отправляли как помощь по всей Украине. В частности, там размещалась и гуманитарная помощь, которая только что поступила в благотворительную организацию "Каритас". Она помогает внутренне перемещенным лицам и всем пострадавшим от российской агрессии.

Как раз шла помощь: тёплые вещи, одежда, обувь, генераторы, продукты питания. Это все поразили российские дроны. Никакой милитарной продукции здесь никогда не было вообще. То есть атака идет на гуманитарные грузы,

– отметил Андрей Садовый.

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По словам городского головы Львова, возгорание охватило около 10 тысяч квадратных метров территории. Предварительно ущерб оценивается в сотни миллионов. Среди пострадавших – 26-летний мужчина, которого доставили в больницу. Другим оказана медицинская помощь на месте.

"Это шок для предпринимателей, "Каритаса" – только пришла гуманитарная помощь, теплые вещи к зиме. Все это горит. Пожарные герои, но это трагедия", – подчеркнул мэр.

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