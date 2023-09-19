Россияне попали по слогам с гуманитарной помощью во Львове. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал в эфире телемарафона, что ему довольно трудно сказать, куда именно целились российские оккупанты, пишет 24 Канал.
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Козицкий рассказал об атаке на Львовскую область
Максим Козицкий сообщил, что россияне прямо попали в коммерческий объект. В частности, на месте попадания размещены складские помещения, которые использовали люди в повседневной жизни.
По словам главы ОВА, там находилась плитка, сантехника, а также, к сожалению, гуманитарная помощь, принадлежавшая одной из организаций, в том числе и "Каритасу".
Никаких военных объектов рядом нет. Поэтому враг наверняка пытается бить по не военным объектам. В том числе во Львове,
– заявил Максим Козицкий.
Он добавил, что в результате тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что погибший мужчина, которого нашли под завалами был работником склада.
Еще два человека получили ранения – 26-летнего работника склада вытащили из-под завалов с открытым переломом ноги. Его госпитализировали в больницу. Кроме того, за помощью обратились еще несколько человек.
Кратко об атаке на Львовскую область
- В результате атаки на Львов на промышленном складе вспыхнула пожар на более чем 9 тысячах квадратных метров. Спасатели локализовали огонь и продолжали тушить пожар.
- Впоследствии обломки "Шахеда" обнаружили в лесу в Червоноградском районе. Максим Козицкий сообщал, что на месте работали взрывотехники.
- По данным Максима Козицкого, три попадания в промышленные склады во Львове, там вспыхнули пожары в четырех локациях. Андрей Садовый отметил, что россияне попали в склад гуманитарной помощи, которая только что поступила в благотворительную организацию "Каритас". Известно, что теплые вещи, одежда, обувь, генераторы, продукты питания должны были быть переданы внутренне перемещенным лицам и всем, кто пострадал от российской агрессии.
- По словам львовского городского головы, ущерб измеряется даже не в десятках миллионов, а в сотнях миллионов. Это один из самых масштабных пожаров с точки зрения разрушения материальных ценностей.
- Перед этим глава областной военной администрации рассказал, что российские захватчики ударили по Львовской области 18 дронами-камикадзе типа "Шахед". Из них 15 – сбило Воздушное командование "Запад".