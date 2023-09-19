Обломки обнаружили в Червоноградском районе. В настоящее время на месте работают взрывотехники.

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В лесу во Львовской области обнаружили обломки "Шахеда"

Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, в Червоноградском районе житель одного из сел обнаружил в лесу обломки "Шахеда" "Герань-2".

На месте работают взрывотехники,

– отметил глава региона.



Обломок дрона во Львовской области / фото ОВА

Козицкий призвал: если вы наткнулись на подобную находку, ни в коем случае не подходите близко. Тем более не прикасайтесь. Она может представлять угрозу вашей жизни. Немедленно звоните в полицию по номеру 102.

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