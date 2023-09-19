Обломки обнаружили в Червоноградском районе. В настоящее время на месте работают взрывотехники.
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В лесу во Львовской области обнаружили обломки "Шахеда"
Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, в Червоноградском районе житель одного из сел обнаружил в лесу обломки "Шахеда" "Герань-2".
На месте работают взрывотехники,
– отметил глава региона.
Обломок дрона во Львовской области / фото ОВА
Козицкий призвал: если вы наткнулись на подобную находку, ни в коем случае не подходите близко. Тем более не прикасайтесь. Она может представлять угрозу вашей жизни. Немедленно звоните в полицию по номеру 102.
Что известно о ночной атаке Львовщины
- Во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, Львовщину атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед".
- По предварительной информации, в направлении области летело 18 таких дронов. 15 из них Силы ПВК "Запад" сбили. Семь сбили прямо в воздушном пространстве Львовской области.
- Есть три попадания в промышленные склады во Львове. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась.
- На складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.
- В Воздушных силах рассказали, что 19 сентября враг применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М". Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
- В результате боевой работы 27 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.
- Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.