Уламки знайшли у Червоноградському районі. Наразі на місці працюють вибухотехніки.
Важливо Під завалами у Львові знайшли тіло загиблого чоловіка
У лісі на Львівщині виявили уламки "Шахеда"
Як розповів очільник ОВА Максим Козицький, у Червоноградському районі житель одного із сіл знайшов у лісі уламки "Шахеда" "Герань-2".
На місці працюють вибухотехніки,
– зазначив глава регіону.
Уламок дрона на Львівщині / фото ОВА
Козицький закликав: якщо ви натрапили на подібну знахідку, у жодному разі не підходьте близько. Тим паче не торкайтесь. Вона може нести загрозу вашому життю. Негайно телефонуйте у поліцію за номером 102.
Що відомо про нічну атаку Львівщини
- Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу "Шахед".
- За попередньою інформацією, у напрямку області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК "Захід" збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.
- Є три влучання у промислові склади у Львові. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.
- На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.
- У Повітряних силах розповіли, що 19 вересня ворог застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М". Усього було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.
- Унаслідок бойової роботи 27 "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях.
- Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.