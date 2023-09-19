У "Карітас-Спес" повідомили, що на складі було близько 300 тонн гуманітарних вантажів та гуманітарний транспорт.
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Лише на одному знищеному складі колосальні збитки
Раніше мер Львова Андрій Садовий розповів, що після спілкування з керівником Місії з'ясувалося, що якраз перед атакою "Карітас-Спес" отримали нову партію гуманітарної допомоги, яку мали відправити по Україні: теплі речі, одяг, взуття, генератори.
У Місії зазначили, що мовиться про близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Наразі збитки атаки буде важко оцінити. На місці досі працюють рятувальники.
Працівники Місії не постраждали, приміщення складу і все, що було в ньому вигоріло дощенту. На складі було близько 300 тонн гуманітарних вантажів та гуманітарний транспорт. Підрахувати остаточні деталі втрат ми зможемо згодом, наразі на місці події працюють спеціальні служби,
– повідомили в "Карітас-Спес".
Знищений склад "Карітас-Спес": фото з інстаграму Місії
Окупанти влучили у 3 складських приміщення
- Зазначимо, що під час атаки на Львів, окрім складу "Карітас-Спес" росіяни влучили у ще два складських приміщення: склади з вікнами та побутовою хімією.
- Міський голова Андрій Садовий заявив, що, попередньо, загальна сума збитків становить сотні мільйонів доларів.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань на складах у Львові виникла пожежа на площі 9 тисяч 450 кв.м. Наразі її локалізували на площі 9 тисяч 400 кв.м.