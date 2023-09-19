В "Каритас-Спес" сообщили, что на складе было около 300 тонн гуманитарных грузов и гуманитарный транспорт.
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Только на одном уничтоженном складе колоссальные убытки
Ранее мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что после общения с руководителем Миссии. Выяснилось, что перед атакой "Каритас-Спес" получили новую партию гуманитарной помощи, которую должны были отправить по Украине: теплые вещи, одежда, обувь, генераторы.
В Миссии отметили, что говорится о около 300 тоннах гуманитарных грузов. В настоящее время ущерб атаки будет трудно оценить. На месте до сих пор работают спасатели.
Работники Миссии не пострадали, помещение склада и все, что было в нем выгорело дотла. На складе находилось около 300 тонн гуманитарных грузов и гуманитарный транспорт. Подсчитать окончательные детали потерь мы сможем впоследствии, сейчас на месте происшествия работают специальные службы,
– сообщили в "Каритас-Спес".
Уничтоженный состав "Каритас-Спес": фото из инстаграма Миссии
Оккупанты попали в 3 складских помещения
- Отметим, что во время атаки на Львов, кроме состава "Каритас-Спес", россияне попали в еще два складских помещения: склады с окнами и бытовой химией.
- Мэр Андрей Садовый заявил, что, предварительно, общая сумма ущерба составляет сотни миллионов долларов.
- В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий на складах во Львове возник пожар на площади 9 тысяч 450 кв.м. В настоящее время ее локализовали на площади 9 тысяч 400 кв.