В "Каритас-Спес" сообщили, что на складе было около 300 тонн гуманитарных грузов и гуманитарный транспорт.

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Только на одном уничтоженном складе колоссальные убытки

Ранее мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что после общения с руководителем Миссии. Выяснилось, что перед атакой "Каритас-Спес" получили новую партию гуманитарной помощи, которую должны были отправить по Украине: теплые вещи, одежда, обувь, генераторы.

В Миссии отметили, что говорится о около 300 тоннах гуманитарных грузов. В настоящее время ущерб атаки будет трудно оценить. На месте до сих пор работают спасатели.

Работники Миссии не пострадали, помещение склада и все, что было в нем выгорело дотла. На складе находилось около 300 тонн гуманитарных грузов и гуманитарный транспорт. Подсчитать окончательные детали потерь мы сможем впоследствии, сейчас на месте происшествия работают специальные службы,

– сообщили в "Каритас-Спес".

Обратите внимание. Хотя сотрудники Миссии не пострадали, погиб 32-летний мужчина, работавший на складе. Также известно о 2 раненых.

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