Украинцы не смогут оспорить повестки в суде: решение Верховного Суда

Повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки нельзя обжаловать в суде. Объяснили, что повестка – это только сообщение, что человеку нужно прийти в военкомат.

Обязанность прийти в военкомат устанавливает не повестка, а закон "О воинской обязанности и военной службе". Такое решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

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Повестка является лишь средством уведомления военнообязанного о его обязанности прибыть в указанную дату в территориальный центр комплектования,

– говорится в решении.

Нет смысла обжаловать повестки

Юрист Игорь Колесник рассказал, что теперь гражданам нет смысла оспаривать повестки, пишет Армия Inform. Дело в том, что все суды должны учитывать выводы Верховного суда.

Колесник также отмечает, когда человек расписался за повестку, он должен обязательно прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Если она не придет, местные военкоматы могут трактовать это как уклонение от мобилизации. За это предусмотрена уголовная ответственность. Уклонение от военной службы при мобилизации в условиях войны карается тюремным заключением от 3 до 5 лет.

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Сейчас в Украине идет вторая волна мобилизации. Это касается граждан, которые проходили службу до 2014 года и имеют опыт работы на должностях.