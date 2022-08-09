Выезд ребенка за границу: оформить разрешение можно будет в Дии

В Минцифре хотят избавиться от очень бюрократической и неудобной процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. В ведомстве надеются, что вскоре все смогут упростить несколько кликов в Дии.

О возможных инновациях в приложении "Дия" рассказал вице-премьер Михаил Федоров. Он подчеркнул, что оформление разрешения на выезд ребенка за границу – из бумажного и забюрократизированного прошлого.

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Сейчас нужно найти время и деньги на нотариуса, – Федоров

Надо найти все бумажные документы и свидетельства, а главное время и деньги на нотариуса. А еще – носить заверенное нотариусом бумажное заявление с собой. Его можно случайно потерять, и придется еще раз проходить всю процедуру сначала,

– объяснил Федоров.

В Минцифре отметили: большинство стран ЕС уже ввели определенную электронную форму для такого разрешения. Во Франции ее можно просто скачать с сайта. Италия, Германия и Литва – отказались от нее вообще.

Оформить разрешение можно будет в Дии бесплатно

Федоров говорит, что оформление будет доступно в смарфоне и абсолютно бесплатно. Инициативу Минцифры и Минюста парламент поддержал в первом чтении.

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Смотрите в видео – сколько украинцев планируют остаться за границей: