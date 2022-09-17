Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт военный эксперт Игаль Левин. Он также отметил, что даже Израиль с его нахваленным "Железным Куполом" не может защитить от всех ракетных угроз.

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Поэтому если мы говорим о войне с россией, то власть не зря говорит о том, что зима будет сложной. Мы должны подготовиться ко всем случаям, ведь не все ракеты могут сбить,

– отмечает Левин.

По его словам, наши враги не стесняются устраивать террор, поэтому вопрос лишь в том, до какого предела этот террор зайдет.

"Крайне важно, всем украинцам очень важно готовиться к зиме, не нужно думать, что мы можем сбить абсолютно все", – резюмирует Игаль Левин.

Подготовка к зиме важна в каждом доме

Итак, готовиться к сезону холодов и возможным проблемам поставки газа, электричества и воды нужно сейчас. Каждый может и должен продумать алгоритм действий на экстренный случай. О чем следует позаботиться заранее, а на что обратить внимание читайте в материале 24 канала. Здесь мы собрали полезные советы от специалистов.

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