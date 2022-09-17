Про це 24 каналу розповів військовий експерт військовий експерт Ігаль Левін. Він також зазначив, що навіть Ізраїль з його нахваленим "Залізним Куполом", не може захистити від всіх ракетних загроз.

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Тому, якщо ми говоримо про війну із росією, то влада не дарма говорить про те, що зима буде складною. Ми маємо підготуватись до всіх випадків, адже не всі ракети можуть збити,

– зазначає Левін.

За його словами, наші вороги не соромляться влаштовувати терор, тому питання лише в тому, до якої межі цей терор зайде.

"Вкрай важливо, всім українцям дуже важливо готуватись до зими, не потрібно думати, що ми можемо збити абсолютно все", – резюмує Ігаль Левін.

Підготовка до зими важлива у кожному домі

Отже, готуватися​ до сезону холодів та ймовірних проблем із постачанням газу, електрики та води потрібно зараз. Кожен може та має продумати алгоритм дій на екстрений випадок. Про що слід потурбуватися заздалегідь, а на що звернути увагу – читайте у матеріалі 24 каналу. Тут ми зібрали корисні поради від фахівців.

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