Суд первой инстанции назначил ухилянту год тюрьмы. Однако мужчина подал апелляцию и избежал тюремного заключения.

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Мужчину приговорили к году заключения: на приговор подали сразу две апелляции

В апреле 2023 года жителя Ивано-Франковска судили за уклонение от мобилизации. Мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным к военной службе, однако отказался служить.

Михаил Я. заявил, что "не может брать в руки оружие, одевать военную форму и убивать людей из-за своей веры и отношений с Богом". Поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело и суд назначил ему год тюремного заключения из-за уклонения от мобилизации. Следует отметить, что суд установил, что Михаил не является членом или прихожанином соответствующих церквей, официально зарегистрированных в Ивано-Франковске.

Однако на этот приговор сразу подали две апелляции: прокурор считал его слишком мягким и ходатайствовал о трех годах заключения, а адвокат Михаила просил отменить назначенное ему наказание.

В частности, во время апелляции адвокат заявил, что после вынесения приговора в конце апреля мужчина обратился в военкомат с просьбой предоставить ему возможность прохождения альтернативной (не военной) службы, но получил отказ. Но у подсудимого есть "глубокие и искренние религиозные убеждения, связанные с пацифизмом и невозможностью носить и брать оружие в руки или носить военную форму, убивать людей через свою веру и отношения с Богом".

Какое наказание назначил апелляционный суд

Коллегия апелляционного суда пришла к выводу, что первой инстанции не учел все обстоятельства уголовного правонарушения. В частности, то, что у подсудимого есть двое детей, он перенес хирургическую операцию в 2021 году и должен наблюдаться у эндокринолога.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес также многолетние глубокие религиозные убеждения обвиняемого, что хотя и не является основанием для отказа от призыва, однако определяет его образ жизни и в значительной степени объясняют мотивы (способ мышления) обвиняемого,

– говорится в приговоре апелляционного суда.

Поэтому в октябре 2023 года апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и назначил мужчине новое наказание – трехлетний тюремный срок, от отбывания которого мужчину сразу же уволили, заменив его на год испытательного срока.

Приговор еще можно обжаловать в Верховном Суде, но вступает в силу с момента его оглашения.