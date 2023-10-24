Суд першої інстанції призначив ухилянту рік тюрми. Однак чоловік подав апеляцію та уник тюремного ув'язнення.

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Чоловіка засудили до року ув'язнення: на вирок подали одразу дві апеляції

У квітні 2023 року жителя Івано-Франківська судили за ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний обмежено придатним до військової служби, однак відмовився служити.

Михайло Я. заявив, що "не може брати в руки зброю, одягати військову форму та вбивати людей через свою віру та стосунки з Богом". Тож щодо нього порушили кримінальну справу і суд призначив йому рік тюремного ув'язнення через ухилення від мобілізації. Варто зазначити, що суд встановив, що Михайло не є членом чи парафіянином відповідних церков, які офіційно зареєстровані в Івано-Франківську.

Однак на цей вирок подали одразу дві апеляції: прокурор вважав його надто м'яким та клопотав про три роки ув'язнення, а адвокат Михайла просив скасувати призначене йому покарання.

Зокрема під час апеляції адвокат заявив, що після винесення вироку наприкінці квітня чоловік звернувся у військкомат з проханням надати йому можливість проходження альтернативної (не військової) служби, але отримав відмову. Але у підсудного є "глибокі та щирі релігійні переконання пов'язані із пацифізмом та неможливістю носити та брати зброю в руки чи носити військову форму, вбивати людей через свою віру та стосунки з Богом".

Яке покарання призначив апеляційний суд

Колегія апеляційного суду дійшла висновку, що суд першої інстанції не врахував усі обставини кримінального правопорушення. Зокрема те, що у підсудного є двоє дітей, він переніс хірургічну операцію у 2021 році та має спостерігатись в ендокринолога.

До пом'якшуючих обставин суд відніс також багаторічні глибокі релігійні переконання обвинуваченого, що хоч і не є поважною підставою для відмови від призову, однак визначає його спосіб життя та значною мірою пояснюють мотиви (спосіб мислення) обвинуваченого,

– мовиться у вироку апеляційного суду.

Тож у жовтні 2023 року апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та призначив чоловіку нове покарання – трирічний тюремний термін, від відбування якого чоловіка одразу ж звільнили, замінивши його на рік іспитового терміну.

Вирок ще можна оскаржити у Верховному Суді, але набирає чинності з моменту його оголошення.