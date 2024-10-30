Юрист Дмитрий Франчук объяснил в комментарии для "РБК-Украина", может ли доброволец подписать контракт, предварительно получив повестку. Он отметил, что на это будет влиять несколько факторов.

Смотрите также Теперь солдаты будут возвращать только 2 вещи: Минобороны упростило отчетность за имущество для военных

Получится ли подписать контракт, если получил повестку

Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности,

– отметил Франчук.

Хотя закон не запрещает мобилизованным подписывать контракт, ТЦК имеет право отказать в этом. Итак, возможность подписания контракта с ВСУ после получения повестки будет зависеть от решения военкомата.

ТЦК будет учитывать:

военно-учетную специальность;

потребности ВСУ;

другие факторы, которые считает важными.

Как подписать контракт, когда получил повестку

Для того, чтобы подписать контракт, если получил повестку, Франчук советует следующие шаги:

обратиться в ТЦК по месту регистрации;

подать заявление о подписании контракта;

предоставить военкомату все необходимые документы;

пройти ВВК.

В случае положительного решения ТЦК, можно будет пойти служить по контракту.

"Важно понимать, что процесс может занять некоторое время, нет гарантии, что ТЦК и СП даст вам согласие. Также нужно продолжать выполнять требования повестки, пока вы не получите окончательного решения от ТЦК и СП", – отметил юрист.