Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров в телеграмм-канале.
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Минобороны упростило солдатам отчеты за имущество
Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Отныне только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы,
– говорится в сообщении.
Другое имущество, такое как спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у военнослужащих.
Умеров подчеркнул, что эти изменения внедряются приказом Минобороны.
"Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", – написал глава Минобороны.