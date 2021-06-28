Можно ли приблизить Конституцию Украины к украинским реалиям

Но если уж гарант озаботился расхождением между конституционными нормами и украинскими реалиями, то оно не ограничивается формой правления. Чтобы приблизить юридическое к фактическому, пришлось бы немало попотеть над Основным законом.

"Де-юре мы – парламентско-президентская республика, де-факто мы – президентско-парламентская. Де-юре у президента нет всех полномочий, чтобы нести за все ответственность. А де-факто украинцы выбирают себе лидера и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность", – заявил президент.

Читайте также Впервые за 300 лет: Зеленский сообщил, что в Украину попадет оригинал Конституции Орлика

Недостатки Конституции

В своем свежем интервью Владимир Зеленский посетовал на недостаток формальных полномочий – как раз накануне Дня Конституции. И отчасти президентская жалоба справедлива. Действительно, наши сограждане не придают большого значения разделению властей, и обитатель Банковой нередко воспринимается как добрый царь, решающий любые проблемы в ручном режиме. По-видимому, такую роль не прочь сыграть и сам Владимир Александрович.

Например, из Конституции нужно будет убрать 24-ю статью: "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом". Де-факто никакого равенства в Украине не наблюдается, и страна не слишком к этому стремится. Правящий класс ревностно оберегает собственные кастовые привилегии. Радикальные активисты требуют неприкосновенности для своих побратимов. Рядовой обыватель хочет, чтобы перед законом были равны другие, но ждет исключений для себя, кума и свата.

Президентство Зеленского почти не изменило эту картину: разве что у нас появилась еще одна каста избранных, так или иначе связанных с "95 кварталом".

Придется переписать и другие положения второго раздела Конституции, касающиеся прав и обязанностей украинских граждан. Многие права, якобы гарантируемые родным государством, существуют исключительно на бумаге. Обычному гражданину не видать благодеяний, фигурирующих в Основном законе: будь то социальная защита или безопасная окружающая среда.

В свою очередь среднестатистический гражданин пренебрегает своими конституционными обязанностями, по возможности уклоняясь от уплаты налогов и тем более от службы в вооруженных силах. Уж кому-кому, а Зеленскому это хорошо известно.

Украинцы не защищены

Украинцы не получают от государства обещанного – и не намерены что-то давать государству взамен. Пока этот негласный общественный договор не отражен в Конституции, расхождение между формальным и фактическим неискоренимо.

А еще придется признать, что Конституция лишь де-юре предотвращает узурпацию власти и служит залогом демократического устройства. Де-факто традиционную вольницу в Украине обеспечивают стихийные сдержки и противовесы. Интересы различных кланов и общественных групп не совпадают, они борются друг с другом, и так рождается относительный баланс сил.

Когда доморощенному узурпатору Виктору Януковичу понадобилось изменить Конституцию, это было сделано легко и непринужденно.

Зато осенью 2013-го выяснилось, что самоуправство ВФЯ и его Семьи опостылело всем: от либералов до радикалов, от публичных оппозиционеров до пребывавших в тени олигархов. Результат известен.

Глава государства, настроивший против себя слишком многих сограждан, может потерять власть вне зависимости от конституционных норм. И хотелось бы верить, что Владимиру Зеленскому не доведется убедиться в этом на собственном опыте.