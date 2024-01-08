Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил 24 Каналу, есть ли у нас возможность не подпускать ракеты и "Шахеды" в города и села и что нужно, чтобы защитить мирное население от обломков.
Важно Россия массированно атаковала Украину "Кинжалами" и не только: все, что известно об обстреле 8 января
Реально ли сбивать дроны и ракеты на подступах к населенным пунктам
По словам Игната, нужно больше средств ПВО, чтобы обезопасить мирных жителей от падения обломков.
Можно (сбивать вне населенных пунктов – 24 Канал), если есть возможность. Если "Шахеды" в нужное время и в нужном месте находят ребят, которые их уничтожают,
– сказал Игнат.
Падения обломков случаются, потому что системы ПВО сосредоточены на защите крупных городов, важных объектов и направлений. Однако растянуть существующие системы противовоздушной обороны по линии фронта невозможно. Тем более что определенные БПЛА или ракеты все равно пролетят дальше. Поэтому объекты и города защищаются локально.
Как мобильные группы помогают уничтожать вражеские объекты
В понедельник, 8 января, Силы обороны Юга сообщили об уничтожении 8 вражеских "Шахедов" в Одесской и Николаевской областях.
В основном именно мобильные огневые группы встретили дроны-камикадзе на подступах к городам и смогли их ликвидировать.
Это очень приятно слышать, что именно "мобилки" отрабатывают и помогают нашим Зенитно-ракетным войскам и Воздушным силам экономить дефицитные и драгоценные для нас зенитные управляемые ракеты, о которых сейчас очень много говорят.
– отметил представитель командования ПС ВСУ.
Поскольку за последнюю неделю Россия интенсивно атакует территорию Украины с воздуха, как результат – мы теряем ракеты и нуждаемся в большем снабжении Запада.
Что известно об атаке в ночь на 8 января: главное
- В Днепре около 06:45 утра сообщали о взрывах. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Днепровском и Павлоградском районах работала противовоздушная оборона. За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ сообщали о пролет группы ракет через Харьковскую область в направлении Днепропетровской.
- Также российская армия нанесла комбинированный ракетный удар по Запорожью. К сожалению, четверо получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии, один – в среднем, их госпитализировали. Еще у двух человек легкие травмы, они от госпитализации отказались.
- Звуки первого взрыва слышали и в 7:06 в Харькове. Всего в городе было слышно не менее четырех взрывов. Также до этого серия взрывов прогремела в области. Руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия попала в частный дом в Змиеве, двум людям оказывали помощь, под завалами оставались еще люди.
- Россияне утром нанесли удар по Хмельницкой области. Во время атаки раздались по меньшей мере шесть взрывов. Как сообщила военная администрация города, по меньшей мере два человека погибли.