О деталях и нюансах выезда военнообязанных за границу сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Может ли выехать мужчина за границу с бронью?

Мужчины, имеющие бронирование в условиях военного положения на период мобилизации, не подлежат призыву. То есть, согласно законодательству, могут выезжать за границу.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", забронированные работники, которые являются военнообязанными, находятся на специальном воинском учете и освобождаются от мобилизации. Однако право на выезд в частных целях, например, в отпуск, четко не прописано.

Официально регламентирован только порядок выезда в командировку. Поэтому, как объясняет Государственная пограничная служба Украины, в случаях, когда речь идет об отпуске, пограничники принимают решение индивидуально при проверке документов на пункте пропуска.

Документы для пересечения границы:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

Военно-учетный документ,

Документ или копия приказа об отпуске с указанием страны назначения, продолжительности отпуска и должности работника.

В то же время есть список тех, кто не имеет права на выезд в отпуск, даже с бронированием. В него входят министры, их заместители, прокуроры, судьи, депутаты местных советов и другие госслужащие.

Ранее сообщалось, что право на выезд имеют отдельные категории мужчин. В частности те, кто получил отсрочку от мобилизации или снят с воинского учета по состоянию здоровья