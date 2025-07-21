Про деталі та нюанси виїзду військовозобов'язаних за кордон повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Дивіться також Саму повістку не можна: коли і як оскаржити штраф у ТЦК

Чи може виїхати чоловік за кордон із бронню?

Чоловіки, що мають бронювання в умовах воєнного стану на період мобілізації, не підлягають призову. Тобто, згідно із законодавством, можуть виїжджати за кордон.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", заброньовані працівники, які є військовозобов'язаними, перебувають на спеціальному військовому обліку та звільняються від мобілізації. Однак право на виїзд у приватних цілях, наприклад, у відпустку, чітко не прописане.

Офіційно регламентовано лише порядок виїзду у відрядження. Відтак, як пояснює Державна прикордонна служба України, у випадках, коли йдеться про відпустку, прикордонники ухвалюють рішення індивідуально під час перевірки документів на пункті пропуску.

Документи для перетину кордону:

Паспорт громадянина Україну для виїзду за кордон,

Військово-обліковий документ,

Документ або копія наказу про відпустку із зазначенням країни призначення, тривалості відпустки та посади працівника.

Водночас є список тих, хто не має права на виїзд у відпустку, навіть із бронюванням. До нього входять міністри, їхні заступники, прокурори, судді, депутати місцевих рад та інші держслужбовці.

Раніше повідомлялось, що право на виїзд мають окремі категорії чоловіків. Зокрема ті, хто отримав відстрочку від мобілізації або знятий з військового обліку за станом здоров'я