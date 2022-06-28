Неприятный инцидент произошел в эфире телеканала "Украина 24". Журналистка Юлия Галушка 27 июня вышла на связь с главой Полтавской ОВД Дмитрием Луниным. Он как раз находился вблизи торгового центра, в который попала вражеская ракета.

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Попросила перейти на язык оккупанта

Сначала ведущая совершила подводку, в которой рассказала о ракетной атаке, которую кафиры нанесли 27 июня по торговому центру в Кременчуге. После этого присоединился Дмитрий Лунин, который должен рассказать о ситуации. И именно в этот момент произошло совсем неприятное. Прямой язык:

– Дмитрий, добрый день!

– Желаю здоровья.

– Дмитрий, расскажите, что известно о количестве жертв, пострадавших, что сейчас происходит на местах?

– В общем, спасатели сейчас укротят пожар…

– Дмитрий, мы попросим вас перейти на русский язык. Мы говорим для всего мира на русском языке.

Глава Полтавской ОВА несколько сник, но вынужден был перейти на вражеский язык, чтобы было "понятнее аудитории". И это сильно разозлило пользователей сети. Один из них – активист Сергей Стерненко.

Почему не по-английски тогда, если они вещают на весь мир? Я что-то не помню с тех пор как те же американцы или британцы стали русскоязычными,

– заметил он.

Ведущая попросила главу Полтавской ОВА перейти на русский язык в эфире: смотрите видео

Многие также начали возмущаться, ведь буквально считанные часы назад город атаковали россияне, и тут же ведущая требует говорить на русском языке. Вот несколько комментариев по сети:

"Русский мир" головного мозга... для мировой помойной ямы вы говорите, госпожа ведущая";

"Если вас просят перейти на русский язык – отправляйте в мордор";

"Украинец понимает язык врага, а враг не понимает язык "братского народа"?";

"Просто не укладывается в голове. А почему не Россия24? "Украина 24", вы вообще в сознании там?".

Ряд комментаторов согласился со Стерненко и подчеркнул, что если бы это действительно было международное вещание, то оно бы точно должно быть не русским. А, например, на английском, испанском, французском и немецком языках.

А теперь напомним о самом ракетном обстреле Кременчуга. Он произошел после обеда 27 июня. В момент атаки в городе звучала воздушная тревога.

По меньшей мере 20 погибших и десятки раненых

Российские захватчики выпустили несколько ракет по Кременчугу 27 июня. Одна из них, к сожалению, попала в торговый центр "Амстор" . Он, к сожалению, во время воздушной тревоги продолжал свою работу.

В результате попадания вражеской ракеты торговый центр загорелся. Спасатели рассказали, что пламя распространилось на площади более 10 тысяч квадратных метров. А ликвидировать его прислали несколько сот пожарных, а также десятки единиц пожарной техники.

А ликвидировать его прислали несколько сот пожарных, а также десятки единиц пожарной техники. Владимир Зеленский подчеркнул всю жуткость ситуации. Он подчеркнул, что перед ракетным ударом в ТРЦ находились около 1000 человек . К счастью, многим удалось спастись, ведь они отправились к укрытию во время воздушной тревоги.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга заявил о более 20 погибших . Он также отметил, что в настоящее время известно о 59 раненых.

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