Власть настроена решительно бороться с контрабандой. Это будет сложно, но другого выхода нет. Последние беспорядки на границе в Закарпатской области являются примером такой борьбы.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время встречи с представителями хмельницкого бизнеса, передает Интерфакс-Украина.

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Так, глава государства вспомнил, что на Закарпатье он поставил губернатором офицера СБУ, человека, которого боятся, и стороной обходят местные крупные контрабандисты. Все потому, что "любого другого губернатора, покупают или запугивают местные элиты".

По словам Зеленского, операция нового председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова относительно контрабандистов сработала.

Через границу перестали пропускать обычных нормальных украинцев, которые говорят, что 20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут,

– сказал президент.

Именно эти контрабандисты, по его словам, пригрозили устроить проблемы на границе. В частности, говорится об очередях на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

Обратите внимание! 31 мая водители заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Позже движение транспорта смогли восстановить, а в Минфине заявили: инцидент связан с попыткой ввоза контрабандных товаров на территорию Украины. Мол, водители пытались ввезти в Украину товары без необходимого декларирования.

"Мы подтянули туда Нацгвардию, войска на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?" Потому что мы вас здесь сейчас разнесем". Вот, что происходило на Закарпатье", – рассказал Зеленский.

По словам главы государства, в результате оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин "заговорщиков", а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.

И такое будет в ближайшие 2 – 3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, то переживем это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им позвоночник. Или давайте их пропускать,

– добавил президент.