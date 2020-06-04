Влада налаштована рішуче боротися з контрабандою. Це буде складно, але іншого виходу немає. Нещодавні заворушення на кордоні у Закарпатській області є прикладом такої боротьби.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з представниками хмельницького бізнесу, передає Інтерфакс-Україна.

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Так, глава держави пригадав, що на Закарпатті він поставив губернатором офіцера СБУ, людину, яку бояться, і стороною обходять місцеві великі контрабандисти. Все тому, що "будь-якого іншого губернатора, купують або залякують місцеві еліти".

За словами Зеленського, операція нового голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова щодо контрабандистів спрацювала.

Через кордон перестали пропускати звичайних нормальних українців, які кажуть, що 20 років платять митнику 500 баксів і їдуть,

– сказав президент.

Саме ці контрабандисти, за його словами, пригрозили влаштувати проблеми на кордоні. Зокрема, мовиться про черги на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Зверніть увагу! 31 травня водії заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Пізніше рух транспорту змогли відновити, а у Мінфіні заявили: інцидент пов'язаний зі спробою ввезення контрабандних товарів на територію України. Мовляв, водії намагалися ввезти до України товари без необхідного декларування.

"Ми підтягнули туди Нацгвардію, війська на Закарпаття. Ви таке бачили, щоби маршрутчики викручували руки Національній гвардії України? "Бо ми вас тут зараз рознесемо". Ось, що відбувалося на Закарпатті", – розповів Зеленський.

За словами глави держави, в результаті виявилося, що в скупченні з десятків автомобілів на кордоні було десь близько 5 машин "змовників", а всі інші зрозуміли, що ніхто нікого не пропустить.

І таке буде в найближчі 2 – 3 роки, будуть вони "штормити" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамону, то переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати,

– додав президент.