У Міністерстві фінансів вважають, що інцидент із блокуванням контрольно-пропускного пункту "Тиса" на Закарпатті є пов'язаним зі спробою ввезення контрабандних товарів на територію України. Тобто водії намагалися ввезти до України товари без необхідного декларування. Приблизно о 15:40 31 травня стало відомим, що роботу пункьу пропуску "Тиса" відновили.

Що кажуть у Мінфіні про ситуацію з блокуванням на "Тисі"

У відомстві повідомили, що для врегулювання ситуації із спробами незаконного ввезення товарів і порушень митного законодавства на Закарпаття терміново відряджено виконувача обов’язків голови Держмитслужби Ігоря Муратова. Він прибуде на контрольний пункт "Тиса" спільно з головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнеком. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Також тут зазначали, що на контрольному пункті "Тиса" утворилися кілометрові черги через небажання деяких водіїв мікроавтобусів дотримуватись вимог чинного законодавства, а саме через:

відмови письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю,

відсутність необхідних документів для переміщення посилок,

перевищення обмежень щодо вартості товарів понад норми,

​тощо.

Таким чином, водіям і пасажирам запропонували можливі варіанти вирішення проблеми в правовому полі:

вони можуть задекларувати переміщувані товари згідно з вимогами Митного кодексу,

або

передати їх до митного складу.

Однак, на законні умови перетину кордону поки що погодились лише декілька водіїв.

Це чергова спроба перетнути кордон незаконним шляхом і завезти контрабандні товари. Однак, ці схеми більше не спрацюють. Як раніше вже не буде. І до цього мають звикати всі. Ключове завдання реформи митниці, яка зараз є в пріоритеті уряду, це боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. І це не якісь точкові рішення, а системний підхід,

– підкреслив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

За його словами, Мінфіну вже вдалося:

посилити контроль за роботою митниць,

прослідкувати та дати оцінку діям митників і методам їхньої роботи.

"У нас розроблено чіткий план заходів з протидії контрабанді та незаконному ввезенню товарів. І він поступово втілюється в життя. Ми маємо важелі, що дозволять тримати у великому тонусі і митників, і контрабандистів", – констатував Драганчук.

Крім того, у Мінфіні нагадали, що у межах реформи митниці:

у Міністерстві фінансів створено Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи,

у Держмитслужбі – таргетинг-центр з моніторингу митного оформлення.

Робота цих підрозділів дозволить попереджувати потенційні порушення митного законодавства.

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Коротко про ситуацію на контрольному пункті "Тиса"

Конфліктна ситуація тут склалася після того, як 30 травня деякі водії намагалися нелегально ввезти на територію України товари.

Згодом прикордонники відмовили у в'їзді декільком машинам.

У результаті почалися скупчення та затори: пасажирські мікроавтобуси не могли проїхати та накопичилися на кордоні.

Вранці 31 травня водії заблокували роботу КПП "Тиса", вимагаючи пропустити їх через кордон.

Того ж дня по обіді це переросло у справжні сутички.

Зрештою прикордонники були змушеними припинити роботу через порушення режиму та провокації.

Для контролю ситуації залучили додаткові сили Державної прикордонної служби України.

Роботу пункту пропуску відновили

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, роботу "Тиси" вже відновлено. Про це відомство повідомляє у фейсбуці.

За словами прикордонників, з тими особами, що блокували пункт пропуску, вони провели відповідні заходи та роз’яснювальну роботу.

Також Держприкордонслужбі вдалося встановити осіб, які:

чинили найактивніший тиск на прикордонні наряди,

на прикордонні наряди, порушували режим у пункті пропуску.

Відповідні матеріали буде передано правоохоронцям.

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