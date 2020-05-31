Блокування "Тиси" на Закарпатті: роботу пункту пропуску вже відновили
У Міністерстві фінансів вважають, що інцидент із блокуванням контрольно-пропускного пункту "Тиса" на Закарпатті є пов'язаним зі спробою ввезення контрабандних товарів на територію України. Тобто водії намагалися ввезти до України товари без необхідного декларування. Приблизно о 15:40 31 травня стало відомим, що роботу пункьу пропуску "Тиса" відновили.
Що кажуть у Мінфіні про ситуацію з блокуванням на "Тисі"
У відомстві повідомили, що для врегулювання ситуації із спробами незаконного ввезення товарів і порушень митного законодавства на Закарпаття терміново відряджено виконувача обов’язків голови Держмитслужби Ігоря Муратова. Він прибуде на контрольний пункт "Тиса" спільно з головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнеком. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Також тут зазначали, що на контрольному пункті "Тиса" утворилися кілометрові черги через небажання деяких водіїв мікроавтобусів дотримуватись вимог чинного законодавства, а саме через:
- відмови письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю,
- відсутність необхідних документів для переміщення посилок,
- перевищення обмежень щодо вартості товарів понад норми,
- тощо.
Таким чином, водіям і пасажирам запропонували можливі варіанти вирішення проблеми в правовому полі:
- вони можуть задекларувати переміщувані товари згідно з вимогами Митного кодексу,
або
- передати їх до митного складу.
Однак, на законні умови перетину кордону поки що погодились лише декілька водіїв.
Це чергова спроба перетнути кордон незаконним шляхом і завезти контрабандні товари. Однак, ці схеми більше не спрацюють. Як раніше вже не буде. І до цього мають звикати всі. Ключове завдання реформи митниці, яка зараз є в пріоритеті уряду, це боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. І це не якісь точкові рішення, а системний підхід,
– підкреслив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.
За його словами, Мінфіну вже вдалося:
- посилити контроль за роботою митниць,
- прослідкувати та дати оцінку діям митників і методам їхньої роботи.
"У нас розроблено чіткий план заходів з протидії контрабанді та незаконному ввезенню товарів. І він поступово втілюється в життя. Ми маємо важелі, що дозволять тримати у великому тонусі і митників, і контрабандистів", – констатував Драганчук.
Крім того, у Мінфіні нагадали, що у межах реформи митниці:
- у Міністерстві фінансів створено Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи,
- у Держмитслужбі – таргетинг-центр з моніторингу митного оформлення.
Робота цих підрозділів дозволить попереджувати потенційні порушення митного законодавства.
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Коротко про ситуацію на контрольному пункті "Тиса"
- Конфліктна ситуація тут склалася після того, як 30 травня деякі водії намагалися нелегально ввезти на територію України товари.
- Згодом прикордонники відмовили у в'їзді декільком машинам.
- У результаті почалися скупчення та затори: пасажирські мікроавтобуси не могли проїхати та накопичилися на кордоні.
- Вранці 31 травня водії заблокували роботу КПП "Тиса", вимагаючи пропустити їх через кордон.
- Того ж дня по обіді це переросло у справжні сутички.
- Зрештою прикордонники були змушеними припинити роботу через порушення режиму та провокації.
- Для контролю ситуації залучили додаткові сили Державної прикордонної служби України.
Роботу пункту пропуску відновили
За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, роботу "Тиси" вже відновлено. Про це відомство повідомляє у фейсбуці.
За словами прикордонників, з тими особами, що блокували пункт пропуску, вони провели відповідні заходи та роз’яснювальну роботу.
Також Держприкордонслужбі вдалося встановити осіб, які:
- чинили найактивніший тиск на прикордонні наряди,
- порушували режим у пункті пропуску.
Відповідні матеріали буде передано правоохоронцям.
Конфлікт на пункті пропуску "Тиса": дивіться відео