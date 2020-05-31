Блокирование контрольного пункта "Тиса": реакция Минфина
В Министерстве финансов считают, что инцидент с блокированием контрольно-пропускного пункта "Тиса" на Закарпатье является связанным с попыткой ввоза контрабандных товаров на территорию Украины. То есть водители пытались ввезти в Украину товары без необходимого декларирования. Примерно в 15:40 31 мая стало известным, что работу пункта пропуска "Тиса" восстановили.
Что говорят в Минфине о ситуации с блокировкой на "Тисе"
В ведомстве сообщили, что для урегулирования ситуации с попытками незаконного ввоза товаров и нарушений таможенного законодательства на Закарпатье срочно командирован исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова. Он прибудет на контрольный пункт "Тиса" совместно с председателем Госпогранслужбы Сергеем Дейнеком. Об этом сообщает преслужба Министерства финансов.
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Также здесь отмечали, что на контрольном пункте "Тиса" образовались километровые очереди из-за нежелания некоторых водителей микроавтобусов соблюдать требования действующего законодательства, а именно через:
- отказы письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы в таможенный контроль,
- отсутствие необходимых документов для перемещения посылок,
- превышение ограничений по стоимости товаров сверх нормы,
- и тому подобное.
Таким образом, водителям и пассажирам были предложены возможные варианты решения проблемы в правовом поле:
- они могут задекларировать перемещаемые товары согласно требованиям Таможенного кодекса,
или
- передать их в Таможенный состав.
Однако, на законные условия пересечения границы пока согласились лишь несколько водителей.
Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и завезти контрабандные товары. Однако, эти схемы больше не сработают. Как раньше уже не будет. И к этому должны привыкать все. Ключевая задача реформы таможни, которая сейчас есть в приоритете правительства, это борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил. И это не какие-то точечные решения, а системный подход,
– подчеркнул заместитель министра финансов Юрий Драганчук.
По его словам, Минфину уже удалось:
- усилить контроль за работой таможен,
- проследить и дать оценку действиям таможенников и методам их работы.
"У нас разработан четкий план мероприятий по противодействию контрабанде и незаконному ввозу товаров. И он постепенно воплощается в жизнь. Мы имеем рычаги, которые позволят держать в большом тонусе и таможенников и контрабандистов", – констатировал Драганчук.
Кроме того, в Минфине напомнили, что в рамках реформы таможни:
- в Министерстве финансов создан Департамент обеспечения координационно-мониторинговой работы,
- в Гостаможслужбе – таргетинг-центр по мониторингу таможенного оформления.
Работа этих подразделений позволит предупреждать потенциальные нарушения таможенного законодательства.
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Коротко о ситуации на контрольном пункте " Тиса"
- Конфликтная ситуация здесь сложилась после того, как 30 мая некоторые водители пытались нелегально ввезти на территорию Украины товары.
- Впоследствии пограничники отказали во въезде нескольким машинам.
- В результате начались скопления и пробки: пассажирские микроавтобусы не могли проехать и скопились на границе.
- Утром 31 мая водители заблокировали работу КПП "Тиса", требуя пропустить их через границу.
- Того же дня после обеда это переросло в настоящие схватки.
- В конце концов пограничники были вынужденными прекратить работу из-за нарушения режима и провокации.
- Для контроля ситуации привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.
Работу пункта пропуска возобновили
По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы, работа "Тисы" уже восстановлена. Об этом ведомство сообщает в фейсбуке.
По словам пограничников, с теми лицами, которые блокировали пункт пропуска, они провели соответствующие мероприятия и разъяснительную работу.
Также Госпогранслужбе удалось установить лица, которые:
- оказывали самое активное давление на пограничные наряды,
- нарушали режим в пункте пропуска.
Соответствующие материалы будут переданы правоохранителям.
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Конфликт на пункте пропуска "Тиса": смотрите видео