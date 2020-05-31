В Министерстве финансов считают, что инцидент с блокированием контрольно-пропускного пункта "Тиса" на Закарпатье является связанным с попыткой ввоза контрабандных товаров на территорию Украины. То есть водители пытались ввезти в Украину товары без необходимого декларирования. Примерно в 15:40 31 мая стало известным, что работу пункта пропуска "Тиса" восстановили.

Что говорят в Минфине о ситуации с блокировкой на "Тисе"

В ведомстве сообщили, что для урегулирования ситуации с попытками незаконного ввоза товаров и нарушений таможенного законодательства на Закарпатье срочно командирован исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова. Он прибудет на контрольный пункт "Тиса" совместно с председателем Госпогранслужбы Сергеем Дейнеком. Об этом сообщает преслужба Министерства финансов.

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Также здесь отмечали, что на контрольном пункте "Тиса" образовались километровые очереди из-за нежелания некоторых водителей микроавтобусов соблюдать требования действующего законодательства, а именно через:

отказы письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы в таможенный контроль,

отсутствие необходимых документов для перемещения посылок,

превышение ограничений по стоимости товаров сверх нормы,

​и тому подобное.

Таким образом, водителям и пассажирам были предложены возможные варианты решения проблемы в правовом поле:

они могут задекларировать перемещаемые товары согласно требованиям Таможенного кодекса,



или



или передать их в Таможенный состав.

Однако, на законные условия пересечения границы пока согласились лишь несколько водителей.

Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и завезти контрабандные товары. Однако, эти схемы больше не сработают. Как раньше уже не будет. И к этому должны привыкать все. Ключевая задача реформы таможни, которая сейчас есть в приоритете правительства, это борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил. И это не какие-то точечные решения, а системный подход,

– подчеркнул заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

По его словам, Минфину уже удалось:

усилить контроль за работой таможен,

проследить и дать оценку действиям таможенников и методам их работы.

"У нас разработан четкий план мероприятий по противодействию контрабанде и незаконному ввозу товаров. И он постепенно воплощается в жизнь. Мы имеем рычаги, которые позволят держать в большом тонусе и таможенников и контрабандистов", – констатировал Драганчук.

Кроме того, в Минфине напомнили, что в рамках реформы таможни:

в Министерстве финансов создан Департамент обеспечения координационно-мониторинговой работы,

в Гостаможслужбе – таргетинг-центр по мониторингу таможенного оформления.

Работа этих подразделений позволит предупреждать потенциальные нарушения таможенного законодательства.

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Коротко о ситуации на контрольном пункте " Тиса"

Конфликтная ситуация здесь сложилась после того, как 30 мая некоторые водители пытались нелегально ввезти на территорию Украины товары.

Впоследствии пограничники отказали во въезде нескольким машинам.

В результате начались скопления и пробки: пассажирские микроавтобусы не могли проехать и скопились на границе.

Утром 31 мая водители заблокировали работу КПП "Тиса", требуя пропустить их через границу.

Того же дня после обеда это переросло в настоящие схватки.

В конце концов пограничники были вынужденными прекратить работу из-за нарушения режима и провокации.

Для контроля ситуации привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.

Работу пункта пропуска возобновили

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы, работа "Тисы" уже восстановлена. Об этом ведомство сообщает в фейсбуке.

По словам пограничников, с теми лицами, которые блокировали пункт пропуска, они провели соответствующие мероприятия и разъяснительную работу.

Также Госпогранслужбе удалось установить лица, которые:

оказывали самое активное давление на пограничные наряды,

на пограничные наряды, нарушали режим в пункте пропуска.

Соответствующие материалы будут переданы правоохранителям.

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