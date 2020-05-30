Пограничники из отдела в городе Згожелец задержали 33 граждан Украины, которые в 4 микроавтобусах направлялись в Чехию. Произошло это в так называемом "зеленом коридоре" на польско-чешской границе.

Об этом сообщил на официальном сайте Надбужанский отдел пограничной службы Польши.

Интересно Польша отменяет масочный режим: какие еще ослабления ждут граждан

Украинцы на микроавтобусах пытались обойти пограничный и санитарный контроль. Комендант приграничного отдела города Згожелец отменил им рабочие визы и обязал оставить территорию Польши. Кроме того, украинцам временно запретили въезд на территорию ЕС.

Читайте также Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе: сколько из них работают на самом деле

Как сообщили граждане Украины легально въехали в Польшу 25 и 27 мая и должны находиться на двухнедельном обсервации.

Коронавирус в Польше: главное