Из Польши депортировали 33 украинцев: что известно
Пограничники из отдела в городе Згожелец задержали 33 граждан Украины, которые в 4 микроавтобусах направлялись в Чехию. Произошло это в так называемом "зеленом коридоре" на польско-чешской границе.
Об этом сообщил на официальном сайте Надбужанский отдел пограничной службы Польши.
Интересно Польша отменяет масочный режим: какие еще ослабления ждут граждан
Украинцы на микроавтобусах пытались обойти пограничный и санитарный контроль. Комендант приграничного отдела города Згожелец отменил им рабочие визы и обязал оставить территорию Польши. Кроме того, украинцам временно запретили въезд на территорию ЕС.
Читайте также Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе: сколько из них работают на самом деле
Как сообщили граждане Украины легально въехали в Польшу 25 и 27 мая и должны находиться на двухнедельном обсервации.
Коронавирус в Польше: главное
- По состоянию на 30 мая в Польше зафиксировали 23 376 случаев коронавируса, из них 1 051 человек скончался, еще 11 016 больных выздоровели.
- 4 мая в Польше начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили требования.
- Также с 4 мая открылись для посетителей книжные магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения по ним принимают местные органы санитарного контроля.
- Открыть границы в Польше могут уже с 15 июня. Однако для этого нужно, чтобы эпидемиологическая ситуация оставалась хотя бы на текущем уровне.