Прикордонники з відділу у місті Згожелєць затримали 33 громадян України, які у 4 мікроавтобусах прямували до Чехії. Відбулося це у так званому "зеленому коридорі" на польсько-чеському кордоні.

Про це повідомив на офіційному сайті Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі.

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Як зазначається, українці легально в'їхали до Польщі 25 та 27 травня і мали перебувати на двотижневій обсервації.

Українці на мікроавтобусах намагалися оминути прикордонний і санітарний контроль. Комендант прикордонного відділу міста Згожелєц скасував їм робочі візи та зобов'язав залишити територію Польщі. Окрім того, українцям тимчасово заборонили в'їзд на територію ЄС.

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Нагадаю, що на початку тижня Польща відкрила свої кордони для громадян ЄС. І дозволила в'їзд без обов'язкового карантину міжнародним автоперевізникам та студентам-іноземцям, зокрема - і з України. Але не заробітчанам.