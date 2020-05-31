В Чопе, где расположен пунут пропуска "Тиса – Захонь", 31 мая водители и пассажиры микроавтобусов заблокировали движение. Сейчас пограничники не осуществляют контроль и прекратили оформление документов.

Все пропускные операции на этом участке границы с Венгрией прекратили. Об этом сообщают в пресс-центре Госпогранслужбы.

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Как сообщает журналист Виталий Глагола, автомобиль пограничников сняли с дороги, столкнув в кювет.

Машину пограничников столкнули с дороги – смотрите видео

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Что этому предшествовало?

По предварительной информации, причиной блокирования является протест против проверки посылок из Италии. Как пишет m-studio.net.ua, люди вечером 20 мая собрались на границе. По ту сторону границы очередь образовали более 300 микроавтобусов, а все из-за усиленной проверки посылок.

Водители возмущены: не пропускают передачи, которые ранее перевозили, а здесь без предупреждения запретили,

– говорится в сообщении.

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