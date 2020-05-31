У Чопі, де розташований пунут пропуску "Тиса – Захонь", 31 травня водії і пасажири мікроавтобусів заблокували рух. Наразі прикордонники не здійснють контроль та припинили оформлення документів. Тим часом, одне їхнє службове авто протестувальники зіштовхнули з дороги.

Усі пропускні операції на цій ділянці кордону з Угорщиною припинили. Про це повідомляють у пресцентрі Держприкордонної служби.

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Що відбувається на КПП у Чопі

Почалися скупчення і затори ще ввечері 30 травня: пасажирські мікроавтобуси не могли проїхати і накопичилися на кордоні. Вже наступного дня по обіді це переросло у справжні сутички.

Від ранку 31 травня водії транспортних засобів унеможливлюють в’їзд та виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їх дії часом носять провокативний характер, адже намагаються чинити тиск на контрольні служби,

– пишуть прикордонники.

Зрештою прикордонники були змушені припинити роботу через порушення режиму і провокації, йдеться у повідомленні. Для контролю ситуації вже залучили додаткові сили Державної прикордонної служби України.



Блокування КПП "Тиса" / Фото Держприкордонслужби

Авто прикордонників зіштовхнули з дороги

Як повідомляє Віталій Глагола, автомобіль прикордонників протестувальники стягнули з дороги, зіштовхнувши в кювет. Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

На місце стягнути усі резерви Чопського прикордонного загону та додатково 50 прикордонників зі Львова, які автівками і щитками заблокували можливість без оформлення покинути пункт пропуску "Тиса".

Тим часом люди у соцмережах зазначають, що черга з пасажирськими автобусами утворилася вже на понад 3 кілометри. Ті, хто повертаються додому, є громадянами України, що виїхали з Італії.

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Протести на КПП "Тиса" – дивіться відео від Держприкордонслужби

Як пише журналіст Віталій Глагола, в Ужгород через це загострення терміново вилітають виконувач обов'язків голови Державної митної служби Ігор Мураєв та голова державної прикордонної служби Сергій Дайнека.

Що цьому передувало?

За попередньою інформацією, причиною блокування є протест проти перевірки посилок з Італії. Як пише m-studio.net.ua, люди ввечері 30 травня скупчилися на кордоні. По той бік кордону чергу утворили понад 300 мікроавтобусів, а все через посилену перевірку посилок.

Водії обурені: не пропускають передачі, які раніше перевозили, а тут без попередження заборонили,

– йдеться у повідомленні.

Тим часом митники зазначають, що працюють із дотриманням вимог чинного законодавства і не здійснюють жодних додаткових перевірок чи операцій, окрім визначених законом.

"Пасажири, які дотримались вимог до переміщення товарів через митний кордон України безперешкодно його перетнули. Водії мікроавтобусів, які наразі перебувають на митному посту, окрім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення", – йдеться у повідомленні пресслужби.



Митники кажуть, що люди відмовляються правильно декларувати посилки / Фото Держприкордонслужби

Проблема у тому, кажуть в ДМС, що деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Митники додають, що проблемою є відсутність необхідних документів для переміщення посилок у громадян.

У ДМС зазначають, що усім "перевізникам" було запропоновано задекларувати товари згідно з вимогами Митного Кодексу, а обмежені до переміщення товари - здати на склад митного органу.

Що ще пишуть про ситуацію

У Телеграм-каналі Teza з'явилася інформація про те, що місцева влада та митники запровадили новий тариф для розмитнення: 1 євро за кілограм вантажу. Як пишуть, раніше люди платили максимум по 500 євро за мікроавтобус. Зрештою, не пропускають тих, хто не хоче платити за новими тарифами.

Перевізникам на допомогу вже підтягнулися місцеві мешканці, які і утворили натовп.