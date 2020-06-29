В Национальном совете реформ Украины предлагают начать активно возвращать украденные из Украины активы. По их подсчетам, это может быть сумма в несколько миллиардов.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

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"Сейчас у нас на первом Нацсовете есть предложение, как вернуть украденные из Украины активы. Это также тот опыт, который мы воплощали в нескольких странах, где с нами консультировались. Это такой процессуальный договор между прокурором и людьми, которые украли эти денежные ресурсы. В Грузии благодаря этому закону мы вернули за год примерно 1,5 миллиарда долларов", – объяснил политик.

В Украине – убежден Саакашвили – это должно быть в 10 раз больше. По его подсчетам, можно получить минимум несколько миллиардов. Сейчас за первые 6 месяцев этого года в Украину вернули только 15 тысяч.

По мнению Саакашвили, система возврата украденных активов всех бывших должностных лиц, махинаторов, которые были частью схем, в Украине не работает, и для этого нужен закон.

"Закон о процессуальном согласии на возвращение украденных активов. Он уже написан. Я надеюсь, его утвердят на первом же Нацсовете. Затем он пойдет в Верховную Раду", – подытожил Саакашвили.

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