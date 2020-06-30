В Національній раді реформ України пропонують почати активно повертати вкрадені активи з України. За їх підрахунками, це може бути сума у кілька мільярдів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

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"Зараз у нас на першій Нацраді є пропозиція, як повернути вкрадені активи з України. Це також той досвід, який ми втілювали в декількох країнах, де з нами консультувалися. Це такий процесуальний договір між прокурором і людьми, які вкрали ці грошові ресурси. У Грузії завдяки цьому закону ми повернули за рік приблизно 1,5 мільярда доларів", – пояснив політик.

В Україні – переконаний Саакашвілі – це має бути в 10 разів більше. За його підрахунками, можна отримати мінімум декілька мільярдів. Наразі за перші 6 місяців цього року в Україну повернули тільки 15 тисяч.

На думку Саакашвілі, система повернення вкрадених активів усіх колишніх посадовців, махінаторів, які були частиною схем, в Україні не працює, і для цього потрібен закон.

"Закон про процесуальну згоду щодо повернення вкрадених активів. Він уже написаний. Я сподіваюсь, його затвердять на першій же Нацраді. Потім він піде до Верховної Ради", – підсумував Саакашвілі.

Що відомо про Національну раду реформ Це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України, метою якого є стратегічне планування, узгодження позицій щодо реформ в Україні, а згодом – моніторинг їх реалізації. Оновлена Національна рада реформ в Україні починає працювати 30 червня.

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