Можно уничтожить стены, но невозможно уничтожить фундамент, на котором держится дух, – Зеленский

Владимир Зеленский посвятил свой очередной пост в соцсетях украинцам. Он отметил несокрушимость украинского духа.

В соцсетях выложил серию фотографий. На них можно увидеть разрушенные дома в разных украинских городах. Но, уверяет Владимир Зеленский, уничтожение стен не даст врагу победу над украинцами.

Читайте также Ракеты над Запорожской АЭС и провокации в Приднестровье: основное за 62 день войны

Можно уничтожить стены, но невозможно уничтожить фундамент, на котором держится дух. Дух наших воинов. Дух всей страны,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский – разрушены войной украинские дома:

Все фото сделаны такими фотографами Stas Yurchenko, Vadim Ghirda, Serhii Myhalchuk, Spyros Hound, Zohra Bensemra, Kaoru Ng.

Отметим, что в своем обращении от 25 апреля Владимир Зеленский рассказал, что ждет Россию. Он отметил, что санкции против страны-агрессора забрали у нее будущее. Вместе с тем Украина уже и сейчас получает помощь от десятка стран.

Достойно внимания – Ночное обращение Зеленского за 25 апреля: смотрите видео