"Можно было купить": Макаревич сделал резонансное заявление о Крыме

Аннексия Российской Федерацией Крыма очень дорого обошлась Кремлю, и если украинский полуостров был очень ему нужен, то РФ могла бы "найти другие пути", например, просто купить.

Такое мнение высказал российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в эфире "Эхо Москвы".

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Если так был необходим Крым, вот уже настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны ... И я бы туда с удовольствием ездил ... Украсть – плохо, а купить – хорошо,

– подчеркнул он.

Музыкант отметил, что при таких условиях, то есть, если бы Россию приобрела полуостров по обоюдному согласию с Украиной, ездил бы в Крым без вопросов. Также, лидер "Машины времени" рассказал, что не поедет в оккупированный Крым, так как не изменяет своим принципам.

"С этой территорией вышла не очень хорошая история. Люди, думаю, виноваты. Потому что, если это сделано действительно, как нам объясняют, по их желанию, это все равно не совсем правильно. Потому что существуют законы, существуют международные договоренности. Я буду некомфортно чувствовать себя, находясь там", – пояснил Макаревич.

Кроме того, музыкант выразил надежду, что история с оккупацией Крыма закончится определенными договоренностями, потому что бесконечно "все это на такой полувойне висеть не может".

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской.