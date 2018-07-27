"Можна було купити": Макаревич зробив резонансну заяву про Крим

Анексія Російською Федерацією Криму дуже дорого обійшлася Кремлю, і якщо український півострів справді був дуже йому потрібен, то РФ могла б "знайти інші шляхи", наприклад, просто купити.

Таку думку висловив російський музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич в ефірі "Ехо Москви".

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Якщо так був необхідний Крим, ось вже настільки необхідний, що жити без нього Росія не могла, можна було знайти інші шляхи. Купити його. Домовитися, купити, я грубо кажу, але знайти спосіб. Взагалі-то домовляються ж якось дипломати, країни... І я б туди із задоволенням їздив... Вкрасти – погано, а купити – добре,

– наголосив він.

Музикант зауважив, що за такихої умови, тобто якби Росію придбала півострів за обопільною згодою з Україною, їздив би до Криму без запитань. Також, лідер "Машини времени" розповів, що не поїде до окупованого Криму, адже не зраджує своїм принципам.

"З цією територією вийшла не дуже гарна історія. Люди, думаю, що винні. Тому що, якщо це зроблено дійсно, як нам пояснюють, за їхнім бажанням. Це все одно не зовсім правильно. Тому що існують закони, існують міжнародні домовленості. Я буду некомфортно почуватися, перебуваючи там", – пояснив Макаревич.

Окрім того, музикант висловив сподівання, що історія з окупацією Криму закінчиться певними домовленостями, тому що нескінченно "все це на такій напіввійні висіти не може".

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.