16:19
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Можна було купити": Макаревич зробив резонансну заяву про Крим

1556 Читать новость на русском
Макаревич запропонував Росії "купити" Крим
Макаревич запропонував Росії "купити" Крим / Фото з відкритих джерел

Анексія Російською Федерацією Криму дуже дорого обійшлася Кремлю, і якщо український півострів справді був дуже йому потрібен, то РФ могла б "знайти інші шляхи", наприклад, просто купити.

Таку думку висловив російський музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич в ефірі "Ехо Москви".

Читайте також: Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові

Якщо так був необхідний Крим, ось вже настільки необхідний, що жити без нього Росія не могла, можна було знайти інші шляхи. Купити його. Домовитися, купити, я грубо кажу, але знайти спосіб. Взагалі-то домовляються ж якось дипломати, країни... І я б туди із задоволенням їздив... Вкрасти – погано, а купити – добре,
– наголосив він.

Музикант зауважив, що за такихої умови, тобто якби Росію придбала півострів за обопільною згодою з Україною, їздив би до Криму без запитань. Також, лідер "Машини времени" розповів, що не поїде до окупованого Криму, адже не зраджує своїм принципам.

"З цією територією вийшла не дуже гарна історія. Люди, думаю, що винні. Тому що, якщо це зроблено дійсно, як нам пояснюють, за їхнім бажанням. Це все одно не зовсім правильно. Тому що існують закони, існують міжнародні домовленості. Я буду некомфортно почуватися, перебуваючи там", – пояснив Макаревич.

Окрім того, музикант висловив сподівання, що історія з окупацією Криму закінчиться певними домовленостями, тому що нескінченно "все це на такій напіввійні висіти не може".

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 16:03 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 1158
Как на самом деле была крещена Русь
сьогодні, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
сьогодні, 14:29 Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
сьогодні, 14:00 Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
Яніна Ткачук
Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
сьогодні, 13:01 Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
Ірина Лаб'як 4963
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Репресії проти Меджлісу запланувала ФСБ: журналісти знайшли таємний документ
 1 червня 2016 , 17:27
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Карпати" підсиляться двома гравцями "Динамо"
 25 червня 2016 , 23:13
Зірка "Ліверпуля" не поїхав на Євро-2016 через зраду дружини з лісорубом
 7 серпня 2016 , 11:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук