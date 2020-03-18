Можно ли заразиться коронавирусом от умерших: объяснение ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения пояснили, что тела умерших от коронавируса не несут угрозы заражения Covid-19. Однако погребение умерших все равно советуют проводить при отсутствии людей, или же с их минимальным количеством.
Тело само по себе не вызывает заражения коронавирусной инфекцией, пояснил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве 17 марта.
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Патоген, который вызывает коронавирус, распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, в случае с Эбола.
Заметим, что вирус Эбола распространяется при прямом контакте с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированного человека.
Представительница КГГА Юлия Грамотная рассказала, что захоронение – это массовое мероприятие, поэтому его надо проводить согласно требованиям карантина. Оно должно быть скромным, потому что скопление более 60 человек – может быть очагом распространения коронавируса.
13 марта в Украине умерла первая жертва коронавируса. Женщина вернулась домой из Польши и почувствовала симптомы ОРВИ, однако к врачам не обратилась. Когда ее состояние ухудшилось, ее госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось. Ее похоронили без присутствия родных, ведь все они находились на обсервации.
Как передается коронавирус?Covid-19 передается через контактный путь, когда вирус попадает на слизистые оболочки носа, глаз через руки или другие предметы (платок, перчатки) после касания к объектам, которые загрязнены вирусом. Капельным путем вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихания в тесном контакте.
Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ
- Регулярно мойте руки с мылом.
- Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете.
- Мясо, яйца и рыба обязательно термически обрабатывайте.
- Мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
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