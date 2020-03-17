Информация про коронавирус: "горячие" телефоны и оперативные сервисы
Очень важную роль в борьбе с пандемией коронавируса играет осведомленность людей и их возможность связаться с необходимыми учреждениями и службами.
Сайт телеканала 24 собрал для вас номера горячих телефонных линий (в Украине и за рубежом), а также подыскал сервисы, которые оперативно предоставляют информацию о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.
Горячие телефонные линии
Кабинет министров: 15-45
Министерство иностранных дел: (044) 238-16-57
"Друг" – Добровольная регистрация украинских граждан во время путешествий за границу: (044) 238-16-57
Министерство здравоохранения: 0-800-505-201
Центр общественного здоровья МОЗ Украины: (044) 425-43-54
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Регионы Украины
Киев и Киевская область: 0-800-505-201, (045) 63-100-46
Винницкая область: 15-60, (0432) 66-12-05
Волынская область: (0332) 77-81-39
Днепропетровская область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24
Донецкая область: 0-800-507-506
Житомирская область: 068-982-47-81
Запорожская область: 0-800-503-508
Ивано-Франковская область: 099-544-83-32
Кировоградская область: 0-800-500-238
Луганская область: 0-800-505-107
Львовская область: 15-80
Николаевская область: (0512) 37-40-28, 37-31-07
Одесская область: 15-50, 0-800-50-15-50
Полтавская область: 050-505-29-59
Ровенская область: 0-800-500-078
Сумская область: (0542) 68-20-90
Харьковская область: (057) 712-45-00
Херсонская область: (0552) 22-57-90
Хмельницкая область: (0382) 70-43-63, 70-38-05
Черкасская область: (0472) 64-91-82, 64-92-39, (067) 809-31-54, (050) 420-13-56
Черновицкая область: (066) 084-93-13
Черниговская область: (0462) 67-68-90
Посольства Украины
Великобритания: (+44) 7-553-483-628
Испания: (+34) 620-641-324
Италия: (+39) 3-519-886-823
Китай: (+86) 13-701-230-647
Германия: (+49) 3-028-887-116
Польша: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 797-314-411
Франция: (+33) 143-060-737
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Короновирусная карта Украины
Офис Президента открыл оперативно показывающий сервис, как распространяется коронавирус в Украине. На специальной карте обозначены места, где есть подозрения и уже подтверждены случаи заражения COVID-19, а также где расположены больницы, что готовы принимать больных.
Сервис от ОП
Сервисы от Минздрава
Министерство здравоохранения запустило сразу два сервиса, которые информируют о ситуации с коронавирусом в Украине.
Коронавирус_инфо – единственный Telegram-канал о коронавирусе в Украине, верифицированный Минздравом. По данным на 16 марта, его подписали 145 тысяч пользователей.
Telegram-канал Коронавірус_інфо
Кроме того, Минздрав открыл Telegram-бота, который также оперативно информирует об коронавирус в Украине.
Актуальные оповещения из официальных источников будут поступать и на специальный сервис, который Минздрав запускает вместе с Facebook.
Как это будет работать? В ленте новостей автоматически будет появляться сообщение от Facebook с ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules – уведомления для тех, кто сам ищет информацию про коронавирус.
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МИД информирует
Министерство иностранных дел Украины открыло сразу три страницы с информацией о распространении коронавируса и о ситуации с гражданами Украины за рубежом.
Это страницы на Twitter, Facebook и Telegram.
Страницы Минздрава
Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ
- Регулярно мойте руки с мылом.
- Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете.
- Мясо, яйца и рыба обязательно термически обрабатывайте.
- Мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.