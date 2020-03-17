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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Информация про коронавирус: "горячие" телефоны и оперативные сервисы

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      Очень важную роль в борьбе с пандемией коронавируса играет осведомленность людей и их возможность связаться с необходимыми учреждениями и службами.

      Сайт телеканала 24 собрал для вас номера горячих телефонных линий (в Украине и за рубежом), а также подыскал сервисы, которые оперативно предоставляют информацию о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.

      Горячие телефонные линии

      Кабинет министров: 15-45

      Министерство иностранных дел: (044) 238-16-57

      "Друг" – Добровольная регистрация украинских граждан во время путешествий за границу: (044) 238-16-57

      Министерство здравоохранения: 0-800-505-201

      Центр общественного здоровья МОЗ Украины: (044) 425-43-54

      ВАЖНО! Карантин во время пандемии Covid-2019: все, что должны знать

      Регионы Украины
      Киев и Киевская область: 0-800-505-201, (045) 63-100-46
      Винницкая область: 15-60, (0432) 66-12-05
      Волынская область: (0332) 77-81-39
      Днепропетровская область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24
      Донецкая область: 0-800-507-506
      Житомирская область: 068-982-47-81
      Запорожская область: 0-800-503-508
      Ивано-Франковская область: 099-544-83-32
      Кировоградская область: 0-800-500-238
      Луганская область: 0-800-505-107
      Львовская область: 15-80
      Николаевская область: (0512) 37-40-28, 37-31-07
      Одесская область: 15-50, 0-800-50-15-50
      Полтавская область: 050-505-29-59
      Ровенская область: 0-800-500-078
      Сумская область: (0542) 68-20-90
      Харьковская область: (057) 712-45-00
      Херсонская область: (0552) 22-57-90
      Хмельницкая область: (0382) 70-43-63, 70-38-05
      Черкасская область: (0472) 64-91-82, 64-92-39, (067) 809-31-54, (050) 420-13-56
      Черновицкая область: (066) 084-93-13
      Черниговская область: (0462) 67-68-90

      Посольства Украины
      Великобритания: (+44) 7-553-483-628
      Испания: (+34) 620-641-324
      Италия: (+39) 3-519-886-823
      Китай: (+86) 13-701-230-647
      Германия: (+49) 3-028-887-116
      Польша: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 797-314-411
      Франция: (+33) 143-060-737

      АКТУАЛЬНО! Ситуация на границах: как вернуться в Украину

      Короновирусная карта Украины

      Офис Президента открыл оперативно показывающий сервис, как распространяется коронавирус в Украине. На специальной карте обозначены места, где есть подозрения и уже подтверждены случаи заражения COVID-19, а также где расположены больницы, что готовы принимать больных.


      Сервис от ОП

      Сервисы от Минздрава

      Министерство здравоохранения запустило сразу два сервиса, которые информируют о ситуации с коронавирусом в Украине.

      Коронавирус_инфо – единственный Telegram-канал о коронавирусе в Украине, верифицированный Минздравом. По данным на 16 марта, его подписали 145 тысяч пользователей.


      Telegram-канал Коронавірус_інфо

      Кроме того, Минздрав открыл Telegram-бота, который также оперативно информирует об коронавирус в Украине.

      Актуальные оповещения из официальных источников будут поступать и на специальный сервис, который Минздрав запускает вместе с Facebook.

      Как это будет работать? В ленте новостей автоматически будет появляться сообщение от Facebook с ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules – уведомления для тех, кто сам ищет информацию про коронавирус.

      Полезная информация: Путешествия и коронавирус: как вернуть деньги за забронированное жилье

      МИД информирует

      Министерство иностранных дел Украины открыло сразу три страницы с информацией о распространении коронавируса и о ситуации с гражданами Украины за рубежом.

      Это страницы на Twitter, Facebook и Telegram.


      Страницы Минздрава

      Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ

      • Регулярно мойте руки с мылом.
         
      • Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете.
         
      • Мясо, яйца и рыба обязательно термически обрабатывайте.
         
      • Мойте фрукты и овощи.
         
      • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
         
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Публикации Статьи
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