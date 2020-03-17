Информация про коронавирус: "горячие" телефоны и оперативные сервисы

Очень важную роль в борьбе с пандемией коронавируса играет осведомленность людей и их возможность связаться с необходимыми учреждениями и службами.

Сайт телеканала 24 собрал для вас номера горячих телефонных линий (в Украине и за рубежом), а также подыскал сервисы, которые оперативно предоставляют информацию о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.

Горячие телефонные линии

Кабинет министров: 15-45

Министерство иностранных дел: (044) 238-16-57

"Друг" – Добровольная регистрация украинских граждан во время путешествий за границу: (044) 238-16-57

Министерство здравоохранения: 0-800-505-201

Центр общественного здоровья МОЗ Украины: (044) 425-43-54

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Регионы Украины

Киев и Киевская область: 0-800-505-201, (045) 63-100-46

Винницкая область: 15-60, (0432) 66-12-05

Волынская область: (0332) 77-81-39

Днепропетровская область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24

Донецкая область: 0-800-507-506

Житомирская область: 068-982-47-81

Запорожская область: 0-800-503-508

Ивано-Франковская область: 099-544-83-32

Кировоградская область: 0-800-500-238

Луганская область: 0-800-505-107

Львовская область: 15-80

Николаевская область: (0512) 37-40-28, 37-31-07

Одесская область: 15-50, 0-800-50-15-50

Полтавская область: 050-505-29-59

Ровенская область: 0-800-500-078

Сумская область: (0542) 68-20-90

Харьковская область: (057) 712-45-00

Херсонская область: (0552) 22-57-90

Хмельницкая область: (0382) 70-43-63, 70-38-05

Черкасская область: (0472) 64-91-82, 64-92-39, (067) 809-31-54, (050) 420-13-56

Черновицкая область: (066) 084-93-13

Черниговская область: (0462) 67-68-90

Посольства Украины

Великобритания: (+44) 7-553-483-628

Испания: (+34) 620-641-324

Италия: (+39) 3-519-886-823

Китай: (+86) 13-701-230-647

Германия: (+49) 3-028-887-116

Польша: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 797-314-411

Франция: (+33) 143-060-737

АКТУАЛЬНО! Ситуация на границах: как вернуться в Украину

Короновирусная карта Украины

Офис Президента открыл оперативно показывающий сервис, как распространяется коронавирус в Украине. На специальной карте обозначены места, где есть подозрения и уже подтверждены случаи заражения COVID-19, а также где расположены больницы, что готовы принимать больных.



Сервис от ОП

Сервисы от Минздрава

Министерство здравоохранения запустило сразу два сервиса, которые информируют о ситуации с коронавирусом в Украине.

Коронавирус_инфо – единственный Telegram-канал о коронавирусе в Украине, верифицированный Минздравом. По данным на 16 марта, его подписали 145 тысяч пользователей.



Telegram-канал Коронавірус_інфо

Кроме того, Минздрав открыл Telegram-бота, который также оперативно информирует об коронавирус в Украине.

Актуальные оповещения из официальных источников будут поступать и на специальный сервис, который Минздрав запускает вместе с Facebook.

Как это будет работать? В ленте новостей автоматически будет появляться сообщение от Facebook с ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules – уведомления для тех, кто сам ищет информацию про коронавирус.

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МИД информирует

Министерство иностранных дел Украины открыло сразу три страницы с информацией о распространении коронавируса и о ситуации с гражданами Украины за рубежом.

Это страницы на Twitter, Facebook и Telegram.



Страницы Минздрава

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