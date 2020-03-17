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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Інформація про коронавірус: "гарячі" телефони та оперативні сервіси

      -
      Куди дзвонити щодо коронавірусу?

      Дуже важливу роль у боротьбі з пандемією коронавірусу відіграє поінформованість людей і їхня можливість зв'язатися з необхідними установами і службами.

      Сайт 24 телеканалу зібрав для вас номера гарячих телефонних ліній (в Україні і за кордоном), а також підшукав сервіси, які оперативно надають інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі.

      Гарячі телефонні лінії

      Кабінет міністрів: 15-45

      Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57

      "Друг" – Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: (044) 238-16-57

      Міністерство охорони здоров'я: 0-800-505-201

      Центр громадського здоров'я МОЗ України: (044) 425-43-54

      ВАЖЛИВО! Карантин під час пандемії Covid-2019: все, що мусите знати

      Регіони України
      Київ і Київська область: 0-800-505-201, (045) 63-100-46
      Вінницька область: 15-60, (0432) 66-12-05
      Волинська область: (0332) 77-81-39
      Дніпропетровська область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24
      Донецька область: 0-800-507-506
      Житомирська область: 068-982-47-81
      Запорізька область: 0-800-503-508
      Івано-Франківська область: 099-544-83-32
      Кіровоградська область: 0-800-500-238
      Луганська область: 0-800-505-107
      Львівська область: 15-80
      Миколаївська область: (0512) 37-40-28, 37-31-07
      Одеська область: 15-50, 0-800-50-15-50
      Полтавська область: 050-505-29-59
      Рівненська область: 0-800-500-078
      Сумська область: (0542) 68-20-90
      Харківська область: (057) 712-45-00
      Херсонська область: (0552) 22-57-90
      Хмельницька область: (0382) 70-43-63, 70-38-05
      Черкаська область: (0472) 64-91-82, 64-92-39, (067) 809-31-54, (050) 420-13-56
      Чернівецька область: (066) 084-93-13
      Чернігівська область: (0462) 67-68-90

      Посольства України
      Великобританія: (+44) 7-553-483-628
      Іспанія: (+34) 620-641-324
      Італія: (+39) 3-519-886-823
      Китай: (+86) 13-701-230-647
      Німеччина: (+49) 3-028-887-116
      Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 797-314-411
      Франція: (+33) 143-060-737

      АКТУАЛЬНО! Ситуація на кордонах: як повернутися в Україну

      Короновірусна карта України

      Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється коронавірус в Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені випадки зараження COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих.

      Сервіс від ОП

      Сервіси від МОЗ

      Міністерство охорони здоров’я запустило одразу два сервіси, які інформують щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

      Коронавірус_інфо – єдиний Telegram-канал про коронавірус в Україні, верифікований МОЗ. За даними на 16 березня, його підписали 145 тисяч користувачів.


      Telegram-канал Коронавірус_інфо 

      Крім того, МОЗ відкрив Telegram-бота, який також оперативно інформує про коронавірус в Україні.

      Актуальні сповіщення з офіційних джерел надходитимуть і на спеціальний сервіс, який МОЗ запускає разом із Facebook.

      Як це буде працювати? У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules – сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус.

      Корисна інформація: Подорожі та коронавірус: як повернути гроші за заброньоване житло

      МЗС інформує

      Міністерство закордонних справ України відкрило одразу три сторінки з інформацією про поширення коронавірусу і про ситуацію з громадянами України за кордоном.

      Це сторінки на Twitter, Facebook і Telegram.

      Сторінки МОЗ 

      Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ

      • Регулярно мийте руки з милом.
      • Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте.
      • М'ясо, яйця та риба обов'язково термічно обробляйте.
      • Мийте фрукти та овочі.
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання.
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Публікації Статті
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