Інформація про коронавірус: "гарячі" телефони та оперативні сервіси

Дуже важливу роль у боротьбі з пандемією коронавірусу відіграє поінформованість людей і їхня можливість зв'язатися з необхідними установами і службами.

Сайт 24 телеканалу зібрав для вас номера гарячих телефонних ліній (в Україні і за кордоном), а також підшукав сервіси, які оперативно надають інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі.

Гарячі телефонні лінії

Кабінет міністрів: 15-45

Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57

"Друг" – Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: (044) 238-16-57

Міністерство охорони здоров'я: 0-800-505-201

Центр громадського здоров'я МОЗ України: (044) 425-43-54

ВАЖЛИВО! Карантин під час пандемії Covid-2019: все, що мусите знати

Регіони України

Київ і Київська область: 0-800-505-201, (045) 63-100-46

Вінницька область: 15-60, (0432) 66-12-05

Волинська область: (0332) 77-81-39

Дніпропетровська область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24

Донецька область: 0-800-507-506

Житомирська область: 068-982-47-81

Запорізька область: 0-800-503-508

Івано-Франківська область: 099-544-83-32

Кіровоградська область: 0-800-500-238

Луганська область: 0-800-505-107

Львівська область: 15-80

Миколаївська область: (0512) 37-40-28, 37-31-07

Одеська область: 15-50, 0-800-50-15-50

Полтавська область: 050-505-29-59

Рівненська область: 0-800-500-078

Сумська область: (0542) 68-20-90

Харківська область: (057) 712-45-00

Херсонська область: (0552) 22-57-90

Хмельницька область: (0382) 70-43-63, 70-38-05

Черкаська область: (0472) 64-91-82, 64-92-39, (067) 809-31-54, (050) 420-13-56

Чернівецька область: (066) 084-93-13

Чернігівська область: (0462) 67-68-90

Посольства України

Великобританія: (+44) 7-553-483-628

Іспанія: (+34) 620-641-324

Італія: (+39) 3-519-886-823

Китай: (+86) 13-701-230-647

Німеччина: (+49) 3-028-887-116

Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 797-314-411

Франція: (+33) 143-060-737

АКТУАЛЬНО! Ситуація на кордонах: як повернутися в Україну

Короновірусна карта України

Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється коронавірус в Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені випадки зараження COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих.

Сервіс від ОП

Сервіси від МОЗ

Міністерство охорони здоров’я запустило одразу два сервіси, які інформують щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Коронавірус_інфо – єдиний Telegram-канал про коронавірус в Україні, верифікований МОЗ. За даними на 16 березня, його підписали 145 тисяч користувачів.



Telegram-канал Коронавірус_інфо

Крім того, МОЗ відкрив Telegram-бота, який також оперативно інформує про коронавірус в Україні.

Актуальні сповіщення з офіційних джерел надходитимуть і на спеціальний сервіс, який МОЗ запускає разом із Facebook.

Як це буде працювати? У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules – сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус.

Корисна інформація: Подорожі та коронавірус: як повернути гроші за заброньоване житло

МЗС інформує

Міністерство закордонних справ України відкрило одразу три сторінки з інформацією про поширення коронавірусу і про ситуацію з громадянами України за кордоном.

Це сторінки на Twitter, Facebook і Telegram.

Сторінки МОЗ

Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ

Регулярно мийте руки з милом.

Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте.

М'ясо, яйця та риба обов'язково термічно обробляйте.

Мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання.