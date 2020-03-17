Інформація про коронавірус: "гарячі" телефони та оперативні сервіси
Дуже важливу роль у боротьбі з пандемією коронавірусу відіграє поінформованість людей і їхня можливість зв'язатися з необхідними установами і службами.
Сайт 24 телеканалу зібрав для вас номера гарячих телефонних ліній (в Україні і за кордоном), а також підшукав сервіси, які оперативно надають інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі.
Гарячі телефонні лінії
Кабінет міністрів: 15-45
Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57
"Друг" – Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: (044) 238-16-57
Міністерство охорони здоров'я: 0-800-505-201
Центр громадського здоров'я МОЗ України: (044) 425-43-54
ВАЖЛИВО! Карантин під час пандемії Covid-2019: все, що мусите знати
Регіони України
Київ і Київська область: 0-800-505-201, (045) 63-100-46
Вінницька область: 15-60, (0432) 66-12-05
Волинська область: (0332) 77-81-39
Дніпропетровська область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24
Донецька область: 0-800-507-506
Житомирська область: 068-982-47-81
Запорізька область: 0-800-503-508
Івано-Франківська область: 099-544-83-32
Кіровоградська область: 0-800-500-238
Луганська область: 0-800-505-107
Львівська область: 15-80
Миколаївська область: (0512) 37-40-28, 37-31-07
Одеська область: 15-50, 0-800-50-15-50
Полтавська область: 050-505-29-59
Рівненська область: 0-800-500-078
Сумська область: (0542) 68-20-90
Харківська область: (057) 712-45-00
Херсонська область: (0552) 22-57-90
Хмельницька область: (0382) 70-43-63, 70-38-05
Черкаська область: (0472) 64-91-82, 64-92-39, (067) 809-31-54, (050) 420-13-56
Чернівецька область: (066) 084-93-13
Чернігівська область: (0462) 67-68-90
Посольства України
Великобританія: (+44) 7-553-483-628
Іспанія: (+34) 620-641-324
Італія: (+39) 3-519-886-823
Китай: (+86) 13-701-230-647
Німеччина: (+49) 3-028-887-116
Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 797-314-411
Франція: (+33) 143-060-737
АКТУАЛЬНО! Ситуація на кордонах: як повернутися в Україну
Короновірусна карта України
Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється коронавірус в Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені випадки зараження COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих.
Сервіси від МОЗ
Міністерство охорони здоров’я запустило одразу два сервіси, які інформують щодо ситуації з коронавірусом в Україні.
Коронавірус_інфо – єдиний Telegram-канал про коронавірус в Україні, верифікований МОЗ. За даними на 16 березня, його підписали 145 тисяч користувачів.
Telegram-канал Коронавірус_інфо
Крім того, МОЗ відкрив Telegram-бота, який також оперативно інформує про коронавірус в Україні.
Актуальні сповіщення з офіційних джерел надходитимуть і на спеціальний сервіс, який МОЗ запускає разом із Facebook.
Як це буде працювати? У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules – сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус.
Корисна інформація: Подорожі та коронавірус: як повернути гроші за заброньоване житло
МЗС інформує
Міністерство закордонних справ України відкрило одразу три сторінки з інформацією про поширення коронавірусу і про ситуацію з громадянами України за кордоном.
Це сторінки на Twitter, Facebook і Telegram.
Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ
- Регулярно мийте руки з милом.
- Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте.
- М'ясо, яйця та риба обов'язково термічно обробляйте.
- Мийте фрукти та овочі.
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання.
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.