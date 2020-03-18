Чи можна заразитися коронавірусом від померлих: пояснення ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, що тіла померлих від коронавірусу не несуть загрози зараження Covid-19. Однак поховання померлих однаково радять проводити за відсутності людей, або ж з їх мінімальною кількістю.

Тіло саме по собі не викликає зараження коронавірусною інфекцією, пояснив офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер на брифінгу у Женеві 17 березня.

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Патоген, що викликає коронавірус, поширюється повітряно-крапельним шляхом, а не так, як, наприклад, у випадку з Ебола.

Зауважимо, що вірус Ебола поширюється при прямому контакті з кров'ю, виділеннями, органами або іншими рідинами організму інфікованої людини.

Представниця КМДА Юлія Грамотна розповіла, що поховання – це масовий захід, тому його треба проводити згідно з вимогами карантину. Воно повинне бути скромним, бо скупчення понад 60 людей – може бути осередком поширення коронавірусу.

13 березня в Україні померла перша жертва коронавірусу. Жінка повернулася додому з Польщі та відчула симптоми ГРВІ, однак до лікарів не звернулася. Коли її стан погіршився, її госпіталізували, однак врятувати її життя не вдалося. Її поховали без присутності рідних, адже всі вони перебували на обсервації.

Як передається коронавірус?Covid-19 передається через контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів, які забрудненні вірусом.Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання у тісному контакті.

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Регулярно мийте руки з милом.

Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте.

М'ясо, яйця та риба обов'язково термічно обробляйте.

Мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання.

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу