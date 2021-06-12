Геращенко сообщил, что извергу всего 16 лет. Он, скорее всего, решил самоутвердиться с помощью жестокого избиения девочек.

Важно Бил ногами и сломал нос: в Харькове парень избил девушку на глазах у сверстников – видео 18+

Заместитель министра внутренних дел рассказал, что изверг уже просил прощения перед пострадавшей девушкой, но на этом история не закончится.

16-летняя мразь в Харькове решила самоутвердиться. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость,

– заявил Геращенко.

Он возмутился не только жестокостью подростка, но и равнодушием сверстников девушки, которые спокойно наблюдали за тем, как ее бьют.

Обратите внимание! Группа "друзей" девушки даже не попыталась заступиться за нее. Единственный, кому было не безразлично на страдания пострадавшей, это – маленькая собака, которая лаяла на обидчика.

Геращенко добавил, что следователи полиции, прокурор и суд будут расследовать дело. Интересно, что в комментарии журналистам 24 канала правоохранители ранее заявили, что пострадавшая с родителями не писали заявление на обидчика.

Что известно об ужасном избиении в Харькове

11 июня в одном из дворов Харькова парень зверски избил девушку на глазах у ее сверстников. В результате избиения несовершеннолетняя получила многочисленные травмы и сломанный нос.

на глазах у ее сверстников. В результате избиения несовершеннолетняя получила многочисленные травмы и сломанный нос. Впоследствии мать пострадавшей опубликовала видео извинения изверга перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и других девушек.

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