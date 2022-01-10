В государственном предприятии одобрили решение отправить на помощь самолет с техниками. Они должны будут осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали.
Читайте также Украинская "Мрия" приземлилась при почти нулевой видимости в Австрии: видео из кабины пилота
Обнаружена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит Ан-26 с нашими специалистами. Достаточно оперативно должны это исправить,
– отметили в ГП.
Пока конкретных сроков ремонта "Антонов" не называет, ожидая прибытия своих специалистов на место.
К слову, Ан-225 "Мрия" сейчас находится в польском городе Жешув, куда прилетел из Стамбула 9 января.
Что известно про "Мрию"Ан-225 "Мрия" – самый большой и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен лишь в одном экземпляре. Его создали еще в 1980 годах.
Самолет "Мрия" поразил поляков
- Украинский самолет Ан-225 "Мрия" приземлился в Польше, разрезав густой туман на части.
- Впоследствии в сети появилась видеозапись, которую обнародовал один из очевидцев невероятного действа.
- На ролике сперва лишь слышен звук шести двигателей приближающегося воздушного судна. Однако самого его не было видно, но через несколько мгновений зрители были поражены появлением.
Украинская "Мрия" поразила поляков: смотрите видео